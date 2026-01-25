A través de su cuenta de X, Netflix celebró el más reciente logró de Alex Honnold.

Quien escaló la cima del Taipei 101 a 508 metros sin cuerdas ni equipos de protección.

Alex Honnold presume selfie en la cima del Taipei 101

Una selfie de Alex Honnold desde la cima del Taipei 101 fue compartida por la cuenta oficial de Netflix, esto tras su escalada en solitario libre que fue completada en 1 hora, 31 minutos y 43 segundos sin cuerdas ni equipo de protección.

Cabe recordar que este evento recién compartido por Alex Honnold forma parte de la transmisión en vivo “SkyscraperLIVE” de Netflix el pasado 24 de enero, quien capturó la ascensión del famoso escalador.

Alex Honnold escala a la cima del Taipei 101 (@netflix / X )

En él, muestra la calma extrema de Honnold al decir solo “Sick” cuando llegó a la cima de los 508 metros del rascacielos taiwanés.

Cabe recordar que Alex Honnold es reconocido por su documental “Free Solo”, el cual fue galardonado con un Oscar en 2019 por su ascenso a El Capitán en 2017.

La hazaña de Alex Honnold tras mostrarse en la cima del Taipei 101 a 508 metros y sin protección alguna, ha generado admiración global por desafiar límites físicos y mentales.

De igual forma, hay usuarios que han destacado el control emocional de Honnold al realizar la escalada en solitario sin cuerdas, el coraje atlético, pero también los riesgos éticos en deportes extremos.

No obstante, también ha generado críticas a la compensación de Netflix a Alex Honnold, la cual está estimada en solo 8 millones 681 mil 550 pesos.