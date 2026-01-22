Netflix sigue sumando contenido a su plataforma, ahora con un acuerdo de exclusividad con MAPPA, estudio de anime creador de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man.

Donde Netflix aseguró los derechos de transmisión de las series de MAPPA a nivel mundial y en todos los idiomas que tengan soporte en el servicio de streaming.

Jujutsu Kaisen temporada 3 (MAPPA)

Jujutsu Kaisen y otras series de MAPPA serán exclusivas de Netflix

Según el acuerdo firmado entre MAPPA y Netflix, obras como Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, así como otros animes escogidos, serán exclusivos de la plataforma.

Esto significa que Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y demás animes de MAPPA no se podrán ver, fuera de Japón, en otra plataforma que no sea de Netflix.

Con lo que se asegura una audiencia puntual, pues los animes de este estudio son de los más vistos en todo el mundo en la actualidad.

Además, se mencionó que las empresas planean desarrollar en conjunto nuevas obras; animes originales que se integrarán al catálogo de manera inmediata.

Afirmando que estos nuevos proyectos buscarán una perspectiva global, por su parte Manabu Otsuka, presidente y director ejecutivo de MAPPA, señaló que se quiere que esta alianza sea a largo plazo.

Jujutsu Kaisen (Crunchyroll)

Netflix también desarrollará mercancía de Jujutsu Kaisen y otras series de MAPPA

La alianza entre Netflix y MAPPA no solo es en relación al contenido audiovisual, también incluye toda la estrategia de mercado, incluyendo productos de series como Jujutsu Kaisen.

El objetivo del acuerdo entre Netflix y MAPPA no es solo transmitir las series como Jujutsu Kaisen, sino que estas se conviertan en franquicias fuertes.

De ahí que se mencione que se trata de llegar a más espectadores y expandir los negocios relacionados, un ejemplo es la mencionada mercancía.

Al momento no se sabe en qué momento entrará en vigor este nuevo acuerdo, pues la tercera temporada de Jujutsu Kaisen se transmite actualmente en Crunchyroll.