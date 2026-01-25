Alex Honnold volvió a desafiar los límites al escalar el Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo.

La transmisión en vivo de Netflix mostró cada instante de la hazaña que desató asombro, tensión y una ola de memes en redes sociales.

Escalada de Alex Honnold en el Taipei 101 desata memes

Netflix transmitió en vivo este 24 de enero 2026 la escalada de Alex Honnold en el Taipei 101.

Con gran habilidad, Alex Honnold logró subir y superar todos los obstáculos que se le presentaron en el camino.

Luego de la nueva hazaña en la carrera de Alex Honnold, las redes sociales reaccionaron con asombro y memes.

Los usuarios se mantuvieron al borde de su asiento ante la difícil y riesgosa prueba a la que se sometió este Alex Honnold.

Memes de la escalada de Alex Honnold en el Taipei 101 (Especial)

Estos son los mejores memes de la escalada de Alex Honnold en el Taipei 101

A través de X (Twitter) comenzaron a circular meses por la escalada de Alex Honnold en el rascacielos Taipei 101 en Taiwán.

Las personas que siguieron la transmisión de la hazaña de Alex Honnold no dejaron de estar preocupados por ver el riesgo al que se enfrentaba el escalador estadounidense.

En especial, los memes aseguraron que sentían mucho estrés cada que Honnold llegaba a los dragones que tenía el rascacielos.

Con memes también los espectadores de la escalada de Alex Honnold pidieron que todo saliera bien.

Los memes de Alex Honnold también se tomaron el tiempo para hablar del encuentro del escalador estadounidense con su esposa en el piso 60.

Asimismo, con ingenio los usuarios recrearon con memes la reacción de las personas que estaban en el Taipei 101 y vieron a Alex Honnold subiendo hasta llegar a la cima.