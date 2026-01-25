Alex Honnold volvió a desafiar los límites del cuerpo humano al escalar sin arnés el Taipei 101, un rascacielos de 508 metros en Taiwán.

La hazaña, transmitida en vivo por Netflix, combinó vértigo, símbolos culturales y tensión colectiva que se reflejó en redes sociales.

Escalada de Alex Honnold, entre viento, símbolos y vértigo

El intento había sido pospuesto días antes por lluvia y fuertes vientos, pero una vez dadas las condiciones, Alex Honnold inició el ascenso el 24 de enero de 2026 desde el distrito de Xinyi, armado únicamente con magnesia para mejorar el agarre.

La fachada del Taipei 101, inspirada en un tallo de bambú y decorada con dragones y símbolos tradicionales chinos, se convirtió en uno de los mayores retos técnicos de la travesía.

Para dimensionar la hazaña: Honnold escaló una altura equivalente a casi tres Torres Latinoamericanas, en poco más de hora y media.

Alex Honnold en Taipei 101 genera tensión en vivo por Netflix y emoción en redes

Durante la transmisión en vivo por Netflix de Alex Honnold hubo momentos de alto impacto, como cuando el escalador se encontró con su esposa Sanni McCandless alrededor del piso 60, o cuando empleados del edificio le mostraban mensajes de apoyo desde las ventanas.

En redes sociales, el evento provocó asombro, memes y nervios colectivos, especialmente al verlo superar los elementos arquitectónicos conocidos como “los dragones”, considerados los puntos más peligrosos del ascenso.

Memes de la escalada de Alex Honnold en el Taipei 101 (Especial)

Alex Honnold alcanza la cima del mundo

Alex Honnold alcanzó la punta del edificio tras 1 hora, 31 minutos y 34 segundos, colocándose de pie en el punto más alto del rascacielos. Desde ahí, sonrió, contempló la ciudad de Taipei y se tomó lo que llamó “la selfie más alta de su vida”. El descenso lo realizó ya con cuerda de seguridad.

Una vez más, Alex Honnold confirmó por qué es considerado uno de los atletas más audaces de la era moderna.