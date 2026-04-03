Los nombres de más de 50 desaparecidos en México llegarán simbólicamente a la Luna con la misión Artemis II, gracias a una iniciativa del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL).

A través de las tarjetas de embarque habilitadas por la NASA, los nombres fueron incluidos en una memoria USB que viaja dentro de la nave Orión, lanzada el 1 de abril de 2026.

La acción a bordo de Artemis II busca visibilizar la crisis de desapariciones en México, donde se registran más de 133 mil casos.

Confirman que nombres de desaparecidos en México llegarán a la Luna con Artemis II

El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) envió los nombres de personas desaparecidas con Artemis II a la Luna.

Gracias a las tarjetas de embarque que habilitó la NASA para mandar nombres a la Luna junto con su tripulación, es que se logró la iniciativa que se comenzó desde el 22 septiembre 2025.

Una de las tarjetas que firmó la FUNDENL tiene una especial dedicatoria para las “Más de 133 mil personas desaparecidas en México”.

Nombres de desaparecidos en México llegarán a la Luna con Artemis II (FUNDENL / Facebook)

La meta del FUNDENL es visibilizar la crisis de desaparecidos que se vive en México.

“...las FUNDENL hemos registrado a 50 de nuestros seres queridos desaparecidos, anhelando que la Luz del Universo nos guíe para encontrarles. En esta misión, nuestros desaparecidos y desaparecidas harán historia junto con los 4 astronautas de la NASA que conformarán la tripulación. Con esta acción llevamos los nombres de nuestros seres queridos más allá de las estrellas y estas 50 Tarjetas de Embarque representan que ellas y ellos siguen aquí, presentes siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hoy, en México nos faltan más de 133 mil personas desaparecidas." FUNDENL

Artemis II lleva nombres de 5.6 millones de personas de todo el mundo

El viaje de la misión Artemis II en la nave Orión lleva consigo los nombres de 5.6 millones de personas de todo el mundo.

Se trata de la iniciativa que la NASA lanzó con Artemis II, en donde los entusiastas de los viajes espaciales podían registrar su nombre para que viajara al rededor de la Luna.

Los nombres recibidos se incluyeron en una memoria USB que viaja dentro de la nave Orión que comenzó el 1 de abril 2026.