La NASA ha revelado los pormenores del menú espacial que seguirán los cuatro astronautas de la misión Artemis II, destacando entre los alimentos tortillas y salsas.

Con Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para este miércoles 1 de abril de 2026, marcará el regreso humano a las cercanías de la Luna a más de cinco décadas, tras la cancelación del programa Apolo en la década de 1970.

El menú espacial con tortillas y salsas del que dispondrá la tripulación de Artemis II de la NASA

De acuerdo con la NASA, alimentación se ha planificado no solo como sustento biológico, sino como un factor clave para el ánimo de la tripulación de Artemis II.

Por ello, el menú espacial comprende entre sus características productos canadienses, además de alimentos y bebidas como:

Bebidas

Café (43 tazas)

Té verde

Smoothie de mango con durazno

Bebidas de chocolate, vainilla, piña y fresa en el desayuno

Limonada

Sidra de manzana

Cocoa

Alimentos

Tortillas (58 piezas)

Salchichas

Quiche de vegetales

Pan plano de trigo

Granola con arándanos

Almendras

Nueces de la India

Ensalada de mango

Fruta tropical

Brócolis gratinados

Macarrones con queso

Sabores

Más de 5 tipos de salsas picantes

Miel de maple

Crema de chocolate

Mantequilla de cacahuate

Mostaza picante

Mermelada de fresa

Miel

Canela

Mantequilla de almendra

La NASA manifestó que el menú cuenta con la aprobación por parte de la tripulación de Artemis II, por lo que fue seleccionada por los propios astronautas.