La NASA ha revelado los pormenores del menú espacial que seguirán los cuatro astronautas de la misión Artemis II, destacando entre los alimentos tortillas y salsas.
Con Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para este miércoles 1 de abril de 2026, marcará el regreso humano a las cercanías de la Luna a más de cinco décadas, tras la cancelación del programa Apolo en la década de 1970.
El menú espacial con tortillas y salsas del que dispondrá la tripulación de Artemis II de la NASA
De acuerdo con la NASA, alimentación se ha planificado no solo como sustento biológico, sino como un factor clave para el ánimo de la tripulación de Artemis II.
Por ello, el menú espacial comprende entre sus características productos canadienses, además de alimentos y bebidas como:
Bebidas
- Café (43 tazas)
- Té verde
- Smoothie de mango con durazno
- Bebidas de chocolate, vainilla, piña y fresa en el desayuno
- Limonada
- Sidra de manzana
- Cocoa
Alimentos
- Tortillas (58 piezas)
- Salchichas
- Quiche de vegetales
- Pan plano de trigo
- Granola con arándanos
- Almendras
- Nueces de la India
- Ensalada de mango
- Fruta tropical
- Brócolis gratinados
- Macarrones con queso
Sabores
- Más de 5 tipos de salsas picantes
- Miel de maple
- Crema de chocolate
- Mantequilla de cacahuate
- Mostaza picante
- Mermelada de fresa
- Miel
- Canela
- Mantequilla de almendra
La NASA manifestó que el menú cuenta con la aprobación por parte de la tripulación de Artemis II, por lo que fue seleccionada por los propios astronautas.