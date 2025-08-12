La NASA anunció en su cuenta oficial de X que dio un paso más en la preparación de su misión tripulada para llegar a la Luna en 2026.

Por lo que ya se sabe cuándo se lanzará Artemis II en lo que sería su primer vuelo con tripulantes.

¿Cuándo se lanzará Artemis II de la NASA?

La misión de la NASA para llegar a la Luna con Artemis II ya tiene una posible fecha de lanzamiento, que sería a inicios de 2026.

Artemis II: NASA (NASA 'X' @NASA)

Artemis II de la NASA será lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, con una tripulación compuesta por los astronautas:

Reid Wiseman, de 49 años de edad

Victor Glover, de 49 años de edad

Christina Koch, de 46 años de edad

Jeremy Hansen, de 49 años de edad

Este primer vuelo tripulado de la nave de la NASA tendrá como misión realizar un viaje de 10 días alrededor de la Luna y regresar a la tierra sin complicaciones.

A pesar de que la misión de Artemis II es corta, la información recopilada durante el vuelo será de utilidad para ayudar a preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

Por lo que, de acuerdo con la NASA, esta misión de Artemis II continúa siendo un “vuelo de prueba”.

Artemis II: NASA (NASA 'X' @NASA)

La tripulación de la NASA para llegar a la Luna en 2026 se prepara

Los astronautas ya comenzaron con su entrenamiento para la misión de la NASA con el lanzamiento de Artemis II a principios del 2026.

Y es que la tripulación de Artemis II ya participó en varios días de pruebas dentro de la nave de la NASA con los trajes espaciales.

Así comprobaron todas las interfaces de los equipos que operarán durante la misión.

En caso de haber un error en el lanzamiento, se informó que Artemis II cuenta con un sistema de aborto de lanzamiento de 13.5 metros de altura.