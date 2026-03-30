Conoce los eventos astronómicos de abril de 2026 en México; el calendario tendrá la Luna Rosa, lluvia de estrellas y alineaciones planetarias.
El mes de abril 2026 será espectacular en cuanto a eventos astronómicos, ya que en nuestro país se podrán ver los siguientes fenómenos:
- Luna Rosa: 1 de abril
- Mercurio en máxima elongación: 3 de abril
- Luna Cuarto Menguante: 10 de abril
- Luna Nueva: 17 de abril
- Alineación Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno: 18 de abril
- Lluvia de estrellas Líridas: 22 de abril
- Luna Cuarto Creciente: 24 de abril
Eventos astronómicos abril 2026 en México: Luna Rosa
Los eventos astronómicos de abril 2026 comienzan con la Luna Rosa que estará a una distancia geocéntrica de 393 mil 563 kilómetros.
La primera Luna llena de la primavera alcanzará su máximo esplendor a partir del 1 de abril y su visibilidad podría extenderse hasta el día 2.
El nombre de Luna Rosa no es porque nuestro satélite se tiña de ese color, sino por el florecimiento del musgo rosa en América del Norte.
Eventos astronómicos abril 2026 en México: Mercurio en máxima elongación
Para el 3 de abril, Mercurio estará en su mayor elongación al oeste.
Eso significa que Mercurio alcanzará su mayor separación del Sol durante su aparición matutina.
Eventos astronómicos abril 2026 en México: Luna Cuarto Menguante
El calendario lunar seguirá el 10 de abril con la Luna en Cuarto Menguante.
Se trata de una fase lunar donde la superficie visible de la luna disminuye, y solo se muestra la mitad izquierda.
Eventos astronómicos abril 2026 en México: Luna Nueva
Para el 17 de abril, se dará la Luna Nueva con una distancia geocéntrica de 364 mil 169 kilómetros.
Durante la Luna Nueva, nuestro satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol, ocultado su cara iluminada.
Eventos astronómicos abril 2026 en México: Alineación Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno
La alineación planetaria de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno está programada para el 18 de abril.
Este evento astronómicos de abril 2026 podrá verse antes del amanecer.
Eventos astronómicos abril 2026 en México: Lluvia de estrellas Líridas
La lluvia de estrellas Líridas tendrá su pico de actividad el día 22 de abril.
De acuerdo con el INAOE, la tasa máxima observable de hasta 18 meteoros por hora. Su radiante está en la constelación de Hércules y su origen es por el cometa C/1861 G1 Thatcher.
Eventos astronómicos abril 2026 en México: Luna Cuarto Creciente
El calendario de eventos astronómicos abril 2026 en México cierra el 24 de abril con la Luna en Cuarto Creciente.
La Luna se encontrará a una distancia geocéntrica de 374 mil 993 kilómetros.