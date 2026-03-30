Conoce los eventos astronómicos de abril de 2026 en México; el calendario tendrá la Luna Rosa, lluvia de estrellas y alineaciones planetarias.

El mes de abril 2026 será espectacular en cuanto a eventos astronómicos, ya que en nuestro país se podrán ver los siguientes fenómenos:

Luna Rosa: 1 de abril

Mercurio en máxima elongación: 3 de abril

Luna Cuarto Menguante: 10 de abril

Luna Nueva: 17 de abril

Alineación Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno: 18 de abril

Lluvia de estrellas Líridas: 22 de abril

Luna Cuarto Creciente: 24 de abril

Eventos astronómicos abril 2026 en México: Luna Rosa

Los eventos astronómicos de abril 2026 comienzan con la Luna Rosa que estará a una distancia geocéntrica de 393 mil 563 kilómetros.

La primera Luna llena de la primavera alcanzará su máximo esplendor a partir del 1 de abril y su visibilidad podría extenderse hasta el día 2.

El nombre de Luna Rosa no es porque nuestro satélite se tiña de ese color, sino por el florecimiento del musgo rosa en América del Norte.

Luna Rosa (Unsplash)

Eventos astronómicos abril 2026 en México: Mercurio en máxima elongación

Para el 3 de abril, Mercurio estará en su mayor elongación al oeste.

Eso significa que Mercurio alcanzará su mayor separación del Sol durante su aparición matutina.

Mercurio (NASA)

Eventos astronómicos abril 2026 en México: Luna Cuarto Menguante

El calendario lunar seguirá el 10 de abril con la Luna en Cuarto Menguante.

Se trata de una fase lunar donde la superficie visible de la luna disminuye, y solo se muestra la mitad izquierda.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos abril 2026 en México: Luna Nueva

Para el 17 de abril, se dará la Luna Nueva con una distancia geocéntrica de 364 mil 169 kilómetros.

Durante la Luna Nueva, nuestro satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol, ocultado su cara iluminada.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos abril 2026 en México: Alineación Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno

La alineación planetaria de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno está programada para el 18 de abril.

Este evento astronómicos de abril 2026 podrá verse antes del amanecer.

Alineación de los planetas (Maarten Verstraete / unsplash)

Eventos astronómicos abril 2026 en México: Lluvia de estrellas Líridas

La lluvia de estrellas Líridas tendrá su pico de actividad el día 22 de abril.

De acuerdo con el INAOE, la tasa máxima observable de hasta 18 meteoros por hora. Su radiante está en la constelación de Hércules y su origen es por el cometa C/1861 G1 Thatcher.

Lluvia de estrellas ( Michał Mancewicz / Unsplash)

Eventos astronómicos abril 2026 en México: Luna Cuarto Creciente

El calendario de eventos astronómicos abril 2026 en México cierra el 24 de abril con la Luna en Cuarto Creciente.

La Luna se encontrará a una distancia geocéntrica de 374 mil 993 kilómetros.