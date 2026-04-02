Al parecer, la Casa Blanca ya le encontró el gusto de usar personajes de Mario Bros. para promocionar sus iniciativas, haciéndolo ahora con Artemis II.

Pues la Casa Blanca aprovechó la llegada de la nueva película de Mario Bros. para hacer referencia al lanzamiento de Artemis II de la NASA.

Mario Bros. es parte de la propaganda de la Casa Blanca por el lanzamiento de Artemis II

Este 1 de abril de 2026 se dio el lanzamiento de Artemis II, por lo que la Casa Blanca publicó un video en redes sociales haciendo alusión a Mario Bros.

Como era de esperarse, la Casa Blanca uso cinemáticas del juego de Super Mario Galaxy, que fueron intercaladas con metraje del lanzamiento de Artemis II.

Si bien ahora no se presentó ningún mensaje “político” como tal, destaca que de nueva cuenta se usan personajes con derechos de autor para promocionar una iniciativa gubernamental.

Hasta el momento, Nintendo no ha hecho ninguna declaración por el uso de sus personajes, es posible que una vez más lo dejen pasar, como en ocasiones anteriores.

Pues Nintendo solo ha aclarado que no tienen nada que ver con este tipo de propaganda pero, fuera de eso, no han emprendido acciones por violación a los derechos de autor.

Casa Blanca usa lanzamiento de Artemis II que coincide con el estreno de Super Mario Galaxy: La Película

Que la Casa Blanca use cinemáticas de Super Mario. por el lanzamiento de Artemis II no es al azar, pues este coincide con el estreno de la nueva película.

En Estados Unidos, Super Mario Galaxy: La Película llegará el 3 de abril; como la promoción están en su punto más alto, fue fácil vincular el filme con Artemis II.

Sobre todo porque la película también habla de viajes al espacio y presenta naves espaciales, así que relacionar ambos conceptos no fue difícil.

Aunque sorprende que no hayan usado metraje de los tráilers de la película en lugar de los videojuegos, posiblemente porque en el filme también está involucrado Universal.

Lo cual les podría complicar más las cosas que con Nintendo, cuyos reclamos han sido muy tibios hasta el momento.