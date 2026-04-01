La misión Artemis II de la NASA marcará el regreso de los humanos a las cercanías de la Luna después de más de 50 años.

El lanzamiento de Artemis II está programado para el 1 de abril de 2026 a las 18:24 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16:24 horas en el centro de México.

La transmisión podrá seguirse en vivo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a través de los canales oficiales de la NASA en YouTube, X y Facebook.

¿A qué hora es el lanzamiento de Artemis II en México?

Para quienes quieran seguir el evento del lanzamiento de Artemis II desde México, el horario queda a las:

16:24 horas, tiempo del centro de México

Esta será la hora en la que el cohete Artemis II despegará siendo esta la primera misión tripulada del programa Artemis.

La transmisión del despegue de Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, podrá seguirse vía streaming a través de los canales de la NASA como YouTube, X y Facebook.

Esta misión que durará aproximadamente 10 días, contará con cuatro astronautas: tres de NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense, mismos que realizarán un vuelo de circunvalación lunar sin aterrizaje.

Pues el objetivo principal es probar los sistemas de la nave Orion y allanar el camino para futuras misiones que sí buscarán regresar humanos a la superficie lunar.