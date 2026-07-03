Eugenio Derbez no se quiere quedar fuera de la fiesta nacional derivada del Mundial 2026. Vía redes sociales, ha añadido un poco de humor previo al encuentro México vs Inglaterra.

Con ayuda de la inteligencia artificial, Eugenio Derbez generó un enfrentamiento entre Ludovico P. Luche y Mr. Bean.

Una vez que se enteró que el Tri se enfrentará a Los Tres Leones, usó a Ludovico P. Luche para retar visualmente a Mr. Bean, personaje interpretado y creado el comediante inglés, Rowan Atkinson.

En la imagen ambos aparecen cara a cara en lo que parece ser la cancha del Estadio Banorte, el cual está repleto de aficionados.

Con el objetivo de dramatizar el enfrentamiento, Derbez añadió a la fabricada imagen música del tema “Así fue” de Juan Gabriel.

Eugenio Derbez enfrenta a Ludovico P. Luche y Mr. Bean (@ederbez / Instagram)

La publicación llega en un momento de comparaciones y bromas en redes sociales por el enfrentamiento que será pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

El ingenio del mexicano no solo ha sido aplaudido por su esposa, Alessandra Rosaldo, también por más de 68 mil de sus seguidores.

Comedia de Mr.Bean inspira a Eugenio Derbez

Eugenio Derbez no tiene problemas con Rowan Atkinson, tampoco pretende convertirlo en blanco de burlas o ataques.

Que lo haya elegido no es casualidad. En diferentes ocasiones, Eugenio Derbez ha reconocido que el personaje creado por Atkinson es uno de sus grandes referentes en la comedia.

Incluso, en la serie “Eugenio Derbez presenta”, dedicó un segmento a analizar el impacto del humor físico de Mr. Bean, quien ha logró hacer reír a audiencias de todo el mundo aún sin diálogos.

En declaraciones para Deadline, el también dueño de la productora 3Pas Studios reveló su interés por desarrollar una comedia inspirada en el estilo de Mr. Bean, aunque adaptado a la cultura latinoamericana.