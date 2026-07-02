La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó sobre un operativo para este domingo 5 de julio y mantener el orden público antes, durante y después del México vs Inglaterra.

“Vamos a estar reforzando la parte exterior a los filtros y prefiltros del Fan Fest para evitar este tipo de situaciones (disturbios)”. Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, confirmó el despliegue de policías, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército.

Asimismo, brindó diversas recomendaciones para los asistentas al FIFA Fan Fest de Guadalajara y La Minerva, así como en el resto de los lugares que se implementarán para ver el partido.

Jalisco prepara operativo de seguridad para el México vs Inglaterra

En coordinación con las autoridades municipales, principalmente en Guadalajara, el gobierno de Jalisco prepara operativo para reforzar la seguridad en el México vs Inglaterra.

La decisión deriva de lo ocurrido en el último partido de la Selección, que si bien las autoridades de Jalisco reportan saldo blanco, sí se registraron incidentes en el Fan Fest.

Por lo mismo, se busca evitar el sobrecupo en el Fan Fest del Centro de Guadalajara y poner en riesgo la seguridad de los asistentes este domingo 5 de julio.

En consecuente, la SS de Jalisco pidió a la población que de confirmarse un aforo completo, se debe acudir a sedes alternas que serán habilitadas para ver el México vs Inglaterra.

Juan Pablo Hernández apuntó que hay varios puntos en otros municipios, como la Plaza de las Américas de Zapopan y el Auditorio Benito Juárez del Centro Histórico de Tlaquepaque.

Asimismo, explicó que habrá personal de proximidad desplegado en alrededores de Avenida Hidalgo, así como en Plaza Fundadores, en Guadalajara.

Jalisco prepara operativo de seguridad para el México vs Inglaterra (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Secretaría de Seguridad de Jalisco brinda estas recomendaciones para el México vs Inglaterra

A estas medidas del gobierno de Jalisco se sumó un llamado del secretario de Seguridad, para que los asistentes al Fan Fest lleguen temprano para alcanzar lugar.

Ya quem repitió, en caso de sobrecupo en el Fan Fest de Guadalajara o alguno de otros puntos, se llamará a la población a acudir a otro punto para ver el quinto partido de la Selección.

También emitió otras recomendaciones, como no llevar banderas mayores al 1.5 metros, ya que serán retiradas en los filtros, además: