La Selección Mexicana de 1986, la mejor actuación histórica del Tri en un Mundial al llegar a cuartos de final, regresó al césped con motivo del México vs Inglaterra del Mundial 2026.

Ellos, parte de la selección de México 86, caminaron por el túnel, ingresaron al vestidor y pisaron la cancha que los vio brillar ante más de 115 mil aficionados en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte para el Mundial 2026:

Fernando Quirarte: defensa central

Luis Flores: dorsal 3

Miguel España: mediocentro defensivo

Carlos de los Cobos: mediocampista

Félix Cruz: defensa central

Armando Manzo: defensa central

Emocionados, los exfutbolistas recordaron el rugido único del público, el himno cantado a capela y cómo la afición se convirtió en el “jugador 12” que impulsó cada jugada: “El público es número uno”, coincidieron al revivir anécdotas que marcaron sus vidas.

México 86 regresa al terreno: leyendas del Tri inspiran al equipo para el Mundial 2026

Aquella generación de México 86 bajo el mando de Bora Milutinović, transformó el Azteca en una fortaleza y dejó un legado de garra y entrega que hoy motiva al equipo de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundial 2026.

Los exjugadores de México 86 destacaron la preparación, la actitud inquebrantable y el apoyo masivo que hacía difícil vencer a México en casa.

Estadio Azteca en el Mundial de 1986 (JUVEGOAL / MEXSPORT)

Miguel España y Carlos de los Cobos evocaron la magia de salir al campo y sentir el estadio vibrar; por su parte, Félix Cruz y otros compartieron cómo esos momentos forjaron una familia que trasciende el tiempo.

Hoy, a cuatro décadas de distancia de México 86, el mensaje es claro: cuando México juega en casa, la afición se convierte en fuerza imparable; este reencuentro no solo celebra el pasado, sino que inspira al presente y futuro del Tri.

Recordando que la pasión tricolor sigue viva desde el Mundial de México 86 al Mundial 2026, un mismo sueño: hacer vibrar a todo un país.