Tras 27 días consecutivos de partidos, el Mundial 2026 tuvo su primer día de descanso este 8 de julio, previo a los cuartos de final, y los fanáticos del fútbol lo hicieron notar en redes sociales.

En plataformas como X (Twitter), cientos de usuarios compartieron memes expresando su tristeza y aburrimiento por no tener partidos que ver.

Acostumbrados a uno o dos encuentros diarios, los aficionados bromearon sobre “recuperar su vida cotidiana” mientras esperan el regreso de la acción rumbo al título mundial.

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)

Memes que dejó el primer día sin Mundial 2026

En redes sociales como X (Twitter), fanáticos del fútbol expresaron con memes el aburrimiento que sienten hoy que no habrá partidos del Mundial 2026.

Muchos se acostumbraron a ver al menos de 1 a dos partidos diarios de fútbol.

No obstante, tras 96 encuentros consecutivos en diversas sedes, la FIFA programó el primer día de descanso oficial de su torneo de cara la recta final donde faltan tres rondas antes de conocer al nuevo campeón del mundo.

Por ello, muchos usuarios compartieron memes en sus perfiles de redes sociales mostrando su tristeza por el día sin Mundial 2026.

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)

Los memes se pusieron tristes porque hoy tendrán de pretexto un partido del Mundial 2026 para ver y no trabajar.

Cuando vas rumbo al trabajo y te acuerdas que después de un mes, es el primer día sin partidos del mundial y ahora si vas a tener que trabajar. pic.twitter.com/zY8YOvyMb6 — Goyito (@ElG0yit0) July 8, 2026

Los memes pusieron también evidencia que muchos ya no sabe qué hacer ahora que hay día de descanso del fútbol.

Cientos de usuarios están acostumbrados a disfrutar del Mundial 2026 y tras esta pausa para los cuartos de final intentan recuperar su vida cotidiana.

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)

Memes primer día sin Mundial 2026 (Especial)