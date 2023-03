El capítulo 8 de The Last of Us ya se encuentra disponible en HBO Max, uno de los más crueles hasta el momento; tanto que hasta los memes lloran con Bella Ramsey de 19 años. Esta nota puede contener spoilers.

No cabe duda que una de las series que ha encantado a los usuarios ha sido The Last of Us, la cual se transmite a través de HBO Max, en donde Pedro Pascal de 47 años y Bella Ramsey se han lucido como protagonistas.

Y el el último capítulo transmitido el pasado domingo 5 de marzo, hasta los memes de los usuarios han llorado con Bella Ramsey al ser uno de los episodios más emotivos y fuertes de The Last of Us.

Pues en el capítulo 8 de The Last of Us, los usuarios -y los memes- han asegurado que Bella Ramsey ha callado las bocas de quienes decían que no era la Ellie de la serie.

Los memes intentan consolar a los fans y a Ellie de The Last of Us tras capítulo

El capítulo 8 de The Last of Us ya se ha estrenado y los memes, en esta ocasión, han intentado consolar a los fans y a la Ellie de Bella Ramsey tras su estreno.

Pues en esta ocasión, Ellie intenta proteger a Joel de una secta caníbal en donde aparece David (Scott Shepard), uno de los villanos más odiados por todos aquellos que jugaron los videojuegos de The Last of Us.

Es aquí de hecho en donde hay un cameo muy especial para los fans de The Last of Us, pues el acompañante de David, James es nada más y nada menos que Troy Baker.

Él fue el actor original para el Joel de The Last of Us en los videojuegos, por lo que ha puesto nostálgicos a los usuarios.

Pero continuando con el capítulo 8 de The Last of Us en donde hasta los memes lloraron, muestra la travesía de Ellie por sobrevivir a David quien tiene intenciones muy oscuras y depravadas con ella.

Pues a lo largo del capítulo de The Last of Us, se confirma que David intenta abusar de Ellie, y ella tiene que luchar por su vida hasta que termina con la vida del villano.

Esta escena finaliza la experiencia traumática para Ellie en The Last of Us, en una impactante actuación que dejó boquiabiertos a los usuarios por parte de Bella Ramsey.

Al terminar el capitulo de The Last of Us, Ellie y Joel se reencuentran, en donde el mayor la consuela ante el trauma que ha vivido la joven y la cual la ha marcado para siempre.

Memes lloran con Bella Ramsey el capítulo de The Last of Us (Especial)

Final de The Last of Us no cambiará de fecha pese a empalmarse con los Premios Oscar 2023

The Last of Us está a solo un capítulo de terminar su primera temporada, teniendo un penúltimo capítulo más que impactante en donde los memes lloraron junto a Bella Ramsey.

Es por eso que los usuarios y los memes ya expresan sus deseos por ver el final de The Last of Us, el cual Bella Ramsey ya adelantó que podría dividir las opiniones entre los usuarios.

El final de The Last of Us llegará el próximo domingo 12 de marzo , el cual ya se ha confirmado no cambiará de fecha tras lanzarse su último adelanto.

Cabe recordar que esta misma fecha será la entrega de los Premios Oscar 2023, y por lo visto The Last of Us no piensa mover ni de horario ni de fecha el final como lo hizo cuando fue el Super Bowl 2023.

Habrá que esperar hasta la otra semana para ver cómo se desarrolla el final de The Last of Us.

La cual se ha convertido una de las series más aplaudidas y aclamadas de HBO Max ante la fidelidad y detalles que ha mantenido The Last of Us con el videojuego de Naughty Dog.

