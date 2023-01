¿Final de The Last of Us o Oscar 2023? Ambos se transmitirán a la par, el estreno del último episodio de la serie de HBO podría opacar la gala de La Academia.

El próximo domingo 12 de marzo, la audiencia se verá dividida, ya que ese mismo día se tendrá la emisión de dos eventos importantes de la televisión.

Debido a que se estará transmitiendo a la par la entrega 95° de los premios Oscar 2023 y el gran final de temporada de la serie The Last of Us, la primera en punto de las 7:00 pm mientras que la serie de HBO estará disponible a las 8:00 pm.

Emisiones a nivel mundial que estarán reuniendo a un vasto público frente a la televisión, pues de un lado se tendrá la entrega de los premios Oscar 2023, en la cual el desfile de celebridades y el cine serán el pretexto para sentarse a verlos.

Sin embargo, la serie The Last of Us no se queda atrás, pues gran parte de su público venido del videojuego está más que feliz con la adaptación del videojuego.

Así como el público nuevo que ha logrado capturar con el buen ritmo que hasta el momento ha logrado The Last of Us, que le ha permitido renovar con una segunda temporada.

The Last of Us: Tráiler revela cómo se ven Bella Ramsey y Pedro Pascal (Especial)

¿The Last of Us podría opacar a los Oscar 2023?

Sin duda el éxito de la serie The Last of Us está por los cielos, lo que ha hecho que HBO se posicione como uno de los canales con más audiencia televidente.

Y por lo cual el capítulo final de temporada de The Last of Us podría opacar la entrega de los premios Oscar 2023.

Misma entrega que en los últimos años se ha visto empañada por la monotonía que ha manejado La Academia, pese a que el año pasado fue la tendencia, tras lo ocurrido con el actor de 54 años de edad Will Smith.

Sin embargo las dos emisiones podrían tener buenos números a la par, debido a que la entrega Oscar 2023 será una emisión que durará un poco más de un par de horas.

Mientras que el final de The Last of Us, pueda seguir su mismo ritmo con un capítulo regular de casi 60 minutos, así como su disponibilidad sin importar horario en la plataforma de HBO Max. Lo que da una buena opción para que el público pueda ver ambas emisiones por televisión.