El capítulo 6 de The Last of Us ya está disponible en HBO Max, y como se esperaba, ha dado de qué hablar en redes sociales, pues revelan que dio un adelanto para la segunda temporada.

Si no has visto el capítulo 6 de The Last of Us en HBO Max, es posible que esta nota contenga spoilers .

The Last of Us es una de las series más aclamadas de HBO Max y tras salir el capítulo 6, muchos aseguran que ya dieron un adelanto de lo que se verá en la segunda temporada.

Y durante el capítulo 6 de The Last of Us, en un emotivo reencuentro entre Tommy (Gabriel Isaac Luna) y Joel (Pedro Pascal), hay una escena en donde todos están en el comedor, incluyendo Ellie (Bella Ramsey).

Pero es aquí en donde Ellie se da cuenta de que está siendo observada por otra chica de el condado de Jackson , en donde los usuarios ya descubrieron quien sería, teniendo un papel importante para The Last of Us Part II.

¿Dina de The Last of Us Part II sale en la serie de HBO Max? Todo parece indicar que sí

El capítulo 6 de The Last of Us ya está disponible en HBO Max, el cual ha sido de gran importancia para el desarrollo de la serie.

Pues no solamente brindó un mayor acercamiento a Joel y Ellie, así como destapar la vulnerabilidad de los personajes; sino que también ya habría sembrado sus precedentes para la segunda temporada de The Last of Us.

Y es que en redes sociales, los usuarios han descubierto la primera aparición de Dina en The Last of Us, quien debería salir en la segunda temporada de acuerdo al canon de los videojuegos.

Pues en la escena en donde Ellie está siendo “espiada”, los usuarios aseguran que se trata del personaje de Dina, quien en The Last of Us Part II en los videojuegos, se convierte en su pareja.

The Last of Us capítulo 6, habría mostrado a Dina, pareja de Ellie para la segunda temporada (Especial)

Neil Druckman reacciona a la supuesta aparición de Dina en The Last of Us

Los usuarios han enloquecido en redes tras el capítulo 6 de The Last of Us ante la supuesta aparición de Dina, quien se convierte en un personaje importante para la segunda temporada.

Incluso el showrunner y creador de los videojuegos de The Last of Us, Neil Druckman, reaccionó a los comentarios sobre el supuesto cameo de Dina en el capítulo 6.

Lo cual provocó más especulaciones sobre si es que era Dina, a quien Ellie en los videojuegos de The Last of Us conoce en este asentamiento de Wyoming, y en el comedor en donde están, se parece al lugar en donde ellas se dan su primer beso.

Habrá que esperar a los tres capítulos restantes de la serie de The Last of Us y la segunda temporada para confirmar si es que en realidad Dina, pareja de Ellie, hizo un cameo.

Aunque cabe mencionar que Bella Ramsey de 19 años de edad, ya hizo un comentario respecto a la relación de Ellie con Dina y reveló que estaba muy emocionada por trasladar su historia a la pantalla.