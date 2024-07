Oración a Santa María Magdalena para atraer a la persona amada que se reza hoy 22 de julio

Atrae a la persona amada con la oración a Santa María Magdalena que deberás rezar hoy 22 de julio.

En el santoral católico, este 22 de julio estamos celebrando a una de las figuras más importantes de la historia de la religión, a Santa María Magdalena.

Debido a que a Santa María Magdalena siendo mujer, en los Evangelios, también se le conoció como “la Apóstol de los Apóstoles”.

Luego de que Santa María Magdalena siguió las enseñanzas de Jesucristo, mismo que la eligió para ser testigo de su Resurrección.

Esta es la oración que deberás rezar hoy 22 de julio a Santa María Magdalena para atraer a la persona amada.

En la creencia religiosa, se dice que si le rezas a Santa María Magdalena podrás atraer a la persona amada.

Y no hay mejor manera que rezarle a Santa María Magdalena hoy 22 de julio en su día, por lo que aquí te dejamos su oración para atraer a la persona amada.

Gloriosa santa María Magdalena, discípula y seguidora fiel de Cristo llena de su gracia, que a pesar de tus pecados, y por tu sincero arrepentimiento y generosa penitencia, fuiste perdonada, purificada y renovada por el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque tus faltas solo fueron por amor, y por amor venciste todos los obstáculos, quiero pedirte que seas mi abogada y protectora ahora que sufro y lloro por la ausencia de la persona amada.

A ti, bienaventurada santa María Magdalena, me dirijo y dejo ante ti mis más fervientes suplicas, sé que tú comprendes y sabes de problemas de amor y puedes ayudarme a solucionar todo lo que me aflige. Santa María Magdalena, tú que recibiste del Señor repetidas muestras de su infinita bondad, trasládale mis súplicas y dile, me atienda y conceda su favor; haz santa mía, que pueda conseguir lo que tanto deseo: El retorno de la persona que amo y que es imprescindible en mi vida (nombre del ser amado), para que sea feliz y vuelva a mi corazón la tranquilidad.

Tú que sabes del amor que armoniza y endulza la vida, así quiero que endulces el amor de (nombre de la persona) hacia mí, quiero tener una nueva oportunidad junto a él-ella, sé que no ha podido olvidar el amor que decía sentir hacia mí, y que el cariño y los sentimientos que hemos acumulado durante el tiempo que estuvimos juntos y dichosos no se ha podido desvanecer, no se ha podido acabar, por ello te pido ayuda para volver a tener junto a mí a (nombre de la persona).

Disipa todas las dudas que hay en su mente, llévate todo obstáculo e impedimento, aleja a terceras personas y quien quiera separarnos, haz que no sienta por otra persona amor alguno y que sus pensamientos solo sean para mí; que solo reciba en su interior mi imagen, que sepa que estando a mi lado será tan feliz como yo lo soy y qué juntos podemos formar un hermoso hogar.

Te ruego María Magdalena, santa penitente del amor, me tiendas tu mano para tener lo que tanto ansío, que (nombre de la persona) sea atraído-a hacia mí, sea conquistado-a por mí, para que su corazón lata al unísono con el mío y sienta la imperiosa necesidad de unir nuestros destinos y sobre todo, haz que jamás vuelva a separarse de mí.

Santa María Magdalena, bendita auxiliadora mía, tú que en Jesús encontraste amor y paz, concédeme, por favor, tener el amor de (nombre de la persona) para que podamos vivir juntos para siempre. Ruega por mí y ayúdame en mis problemas de amor, pide a Jesús y a la Virgen sean caritativos conmigo y hagan que vuelva a sonreír y encuentre la dicha junto a la persona que quiero tener a mi lado hoy y siempre.

Te lo solicito con todas mis fuerzas, sé que tu ayuda es muy eficaz cuando se pide con fe, y yo deposito en ti mi confianza y mis esperanzas, santa mía, te agradezco, seas mi abogada y protectora y te ruego me regales tus favores e intercesión para lograr que mis angustias desaparezcan. Levanto con amor fraternal mi afecto a Jesús y la Virgen y doy gracias a la Misericordia Divina por los milagros y beneficios obtenidos por los méritos de la bienaventurada santa María Magdalena, por Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Así sea.

¿Qué más se le pide a Santa María Magdalena hoy 22 de julio?

A Santa María Magdalena no solo se le reza para atraer a la persona amada hoy 22 de julio en su santoral.

Pues también, en la fe a Santa María Magdalena se le puede rechazar para su intercesión cuando las personas se sienten indignos o inadecuados.

Asimismo, a Santa María Magdalena se le pide por uno mismo cuando se siente atraído por pecados del pasado o por viejos malos hábitos.