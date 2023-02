Una de las series más exitosas hasta el momento es sin duda The Last of Us de HBO Max, pero tal parece que a uno de los guionistas de Élite no le ha parecido y ya lo están hundiendo en redes.

A través de Twitter, el guionista de la serie de Élite, Jaime Vaca de 45 años de edad, le ha tirado hate a la serie de The Last of Us; sin embargo, terminó hundido en redes.

Tal y como dijo el guionista de Élite, se refirió a que la serie era muy aburrida y el título de The Last of Us -la cual tendrá segunda temporada- se refería a quienes la aguantaran viéndola.

“El título ‘The Last of Us’ se refiere a los que aguantéis viéndola” Jaime Vaca

Este comentario del guionista y showrunner de Élite bastó para que lo tundieran en redes no solo los fans de The Last of Us, sino también quienes están disfrutando de la serie de HBO Max.

Pues aseguran que es lamentable que se exprese así del trabajo de otros colegas, en este caso de la serie de The Last of Us de HBO Max que ha sido alabada por su trama en donde el hongo Cordyceps casi extingue a la humanidad.

Guionista de Élite crítica a The Last of Us y lo tunden en redes (@jaimevaquin / Twitter )

Usuarios critican la calidad de Élite y la comparan con The Last of Us

Si bien Élite es una de las series más populares de Netflix, muchos de los usuarios han reconocido que la calidad en su contenido disminuyó mucho.

Es por eso que tras las burlas del guionista de Élite hacia la serie de The Last of Us, muchos saltaron a defenderla e incluso criticaron a la homónima de Netflix.

Entre algunos de los comentarios, los usuarios le preguntaron al guionista de Élite si es que The Last of Us le había parecido aburrida porque no había orgías.

Otros más expresaron que se trataba de envidia, pues la serie de The Last of Us se ha mantenido entre las más vistas en las plataformas de streaming, cosechando varios éxitos y récords.

Y es que aseguran que la serie de HBO Max, The Last of Us, ha dejado muy por debajo el trabajo en Élite.

Tras criticas del guionista de Élite a The Last of Us, lo exponen en redes (Especial)

¿Pensaba que eran hongos alucinógenos? Guionista de Élite que criticó a The Last of Us oculta turbio secreto

Jaime Vaca, guionista y showrunner de Élite ha sido duramente criticado luego de expresar su opinión respecto a The Last of Us, asegurando que era aburrida.

Como era de esperarse, una ola de críticas en contra del guionista no solo de Élite, sino de muchas otras series como Las chicas del cable, Los Serrano o Velvet, le llovieron en redes.

Pero además de las críticas y comentarios, hubo quien sacó el oscuro pasado del guionista de Élite pues en 2021 fue detenido por posesión y tráfico de drogas.

Según los reportes del guionista de Élite, fue arrestado en un conocido sauna gay y tenía en su posesión drogas como:

Cristal

Ketamina

Cocaína rosa

Popper

Éxtasis

2CB

MDMA

LSD

Y ahora le han cuestionado en sus redes sociales si es que tal vez pensó que el hongo Cordyceps , el responsable de la pandemia en la trama de The Last of Us, pensaba que eran alucinógenos.

