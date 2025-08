Esta es la oración a San Cipriano, la cual puede ayudar a que te busque desesperadamente y que puedes rezar sin importar qué día sea.

San Cipriano era un obispo y mártir venerado por los fieles de la Iglesia Católica y la Ortodoxa venerado por su valentía y testimonio de fe; también se le atribuye resolver problemas amorosos y de malas energías.

La oración a San Cipriano para que te busque desesperadamente y que puedes rezar cualquier día

Tal y como se dijo, San Cipriano es un santo al cual se le atribuye el poder resolver casos de magia negra, malas energías pero también problemas amorosos.

Por lo que con esta oración a San Cipriano, podrás hacer que te busque desesperadamente y que puedes rezar sin importar que día sea:

Oh San Cipriano, Oh San Cipriano, Oh San Cipriano!

Yo tu nombre) vengo hoy a ti llena de dolor y tristeza, pues el hombre que amo no me piensa lo suficiente, busco ayuda en ti, la ayuda que solo tú me puedes dar.

Quiero conseguir que mi amante me ame y me busqué con desesperación.

Quiero que (nombre del amado) venga corriendo a mis brazos, que venga desesperado, que no pueda controlar sus emociones, que me necesite solo a mí, a (tu nombre completo tres veces).

Que mi nombre y mi olor lo encierren en un círculo donde piense única y exclusivamente en mí.

San Cipriano, te juro en este día (fecha y hora) que amo a (nombre completo de la persona amada) con mi corazón, que es mi par, mi amor, mi vida, mi ser, me debo a él por siempre.

Lo vengo persiguiendo en esta y otras vidas y hoy quiero que corresponda mí amor.

Tu San Cipriano, todo lo puedes, mi intención es de luz y sé que me vas a ayudar, te amo demasiado (nombre del ser amado) te amo siempre, y te obligo en este día a que me ames, a que me desesperes, amarro tu alma a la mía y la condeno a intranquilidad si no estás a mí lado.

San Cipriano que me piense, San Cipriano que me llame, San Cipriano que me busque y que si no me encuentra que se desespere.

San Cipriano que me ame bien, San Cipriano que sea yo la única en su vida, San Cipriano que cada noche desee tenerme en sus brazos.

San Cipriano que solo se excite pensando en mí, San Cipriano que la única mujer que ame sea yo.

San Cipriano que su vida no tenga más rumbo que mi amor. San Cipriano que me busque hoy desesperadamente y que nunca más se aleje de mí.

Oración a San Cipriano para un amor imposible (Especial)

San Cipriano es conocido por resolver problemas amorosos y de magia negra

San Cipriano es uno de los santos más venerados dentro de la Iglesia Católica, especialmente al darle facultades sobre casos relacionados con el amor y la magia negra.

A él se le atribuye la autoría de El Libro de San Cipriano , el cual se le asocia con la protección contra maleficios y magia negra.

Se le ha atribuido a San Cipriano la capacidad de deshacer hechizos, trabajos de magia negra, eliminar malas energías y demás.

Pero también se le reza e invoca a San Cipriano para resolver problemas amorosos, la prosperidad y la salud.