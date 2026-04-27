Este domingo se llevó a cabo la inauguración del tren que comunica a Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Pero antes de hablar del evento como tal, tenemos que abordar el tema de la movilidad y la conectividad.

Una de las quejas más recurrentes que se escuchan sobre el AIFA es “que está muy lejos”, pero las distancias se vuelven relativas cuando, por ejemplo, inviertes 60 minutos o más en recorrer 5 kilómetros dentro de la Ciudad de México, por lo pesado del tráfico vehicular, obras, manifestaciones, y el consabido etcétera.

Por eso buscar nuevos modelos de movilidad, que acerquen a la gente al uso del transporte público, son políticas correctas, siempre y cuando se ejecuten bien. Podemos asomarnos a la experiencia de Anne Hidalgo, quien desde 2014 hasta el mes pasado fuera alcaldesa de Paris. Esta española de nacimiento, naturalizada francesa, revolucionó la Ciudad de la Luz, convirtiéndola en un gran ejemplo a seguir como un espacio verde que favorece a los ciclistas y a los peatones frente a los automóviles.

Y si hablamos de distancias, la verdad es que el AIFA no está lejos; por supuesto la percepción depende mucho de donde vivas, pues no es lo mismo estar al sur de la ciudad que en el oriente, el poniente o el norte. Durante estos años he descubierto que hay muchas formas distintas de llegar al AIFA, de hecho, tiene muchas más vías de acceso que el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al que solamente puedo llegar por dos rutas distintas, pero en el caso del AIFA, hasta 5 distintas formas de llegar he encontrado.

En automóvil se puede llegar pagando casetas, sin pagar casetas, de forma más directa o dando más vuelta; pero en transporte público también, viviendo en el sur de la capital, sí hay forma de llegar: por ejemplo usando el Metrobus Línea 1, bajarse en Buenavista y tomar ahí la Línea B del Metro hasta llegar a Ciudad Azteca y de ahí el Mexibus que va hasta el AIFA.

Pero ahora con la llegada del tren saliendo desde la estación Buenavista, este centro multimodal de transporte, nos permitirá llegar al AIFA en mucho menos tiempo, tomando en cuenta lo céntrico que resulta este punto, para conectar con la terminal aérea.

Ya sabemos que hay voces que se preguntan con escándalo: ¿quién va a viajar en transporte público al aeropuerto?, pero justamente por eso empecé hablando de movilidad y la gran transformación que realizó Anne Hidalgo, en aras no nada más de cambiar la forma de moverse, sino de combatir el cambio climático que nos afecta a todos.

Porque no podemos ver las obras de forma aislada, como se hacía en el pasado, ahora se deben analizar desde una perspectiva integral, pensando en mover a la gente de forma rápida, y a la vez digna, pero también emitiendo la menor cantidad posible de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.

El servicio que brindará el tren al AIFA, saliendo del CETRAM Buenavista, permite planificar de mejor forma la forma de llegar al aeropuerto, ya sea llegando por Metro, Metrobus e incluso en taxi o en vehículo por aplicación. Al tren le tomará 43 minutos llegar a las instalaciones del AIFA.

Las formas de llegar y también de salir del AIFA se siguen ampliando. Puede ser en coche por vías de peaje o por vías gratuitas, dejándolo en el estacionamiento del Felipe Ángeles, que cuenta con precios muy competitivos para irse de viaje y recoger el vehículo al regresar. También en taxi o vehículo de aplicación, y desde luego por los autobuses que salen de las centrales camioneras de la ciudad, y en vans que salen de puntos estratégicos como el Ángel de la Independencia, la Plaza de la Revolución o el WTC; ahora a todas ellas se suma el tren.

Cuando les comento que es más “leyenda urbana” que no hay forma de llegar o salir del AIFA, es porque la gente no investiga, y se quedan con la idea que está totalmente desconectado y que los vehículos por aplicación, salen en un ojo de la cara. Porque la gente únicamente cree que se puede llegar en coche, este pensamiento “cochista”, limita el ver que existen muchas más opciones de desplazamiento.

Por ese motivo he usado diversas formas de llegar al AIFA y las he documentado en este espacio, para precisamente desmentir la falacia de que “no se puede entrar ni salir del AIFA y que los Uber te cobran carísimo”. Siempre lo he dicho, viajar es un arte, porque los viajes se planifican cuidadosamente, a menos que sea una emergencia.

Uno se tiene que presentar con tiempo de antelación a la salida del vuelo, dependiendo si es nacional o internacional, y de la tarifa adquirida; de eso dependerá la decisión sobre el tipo de maletas que vamos a utilizar para viajar, y lo mismo pasa con nuestra salida de casa, pues uno planea si sale en taxi, o en vehículo de aplicación, si uno se va manejando en su coche, si un familiar te lleva a la terminal, si tomas la van en alguno de los puntos estratégicos de la ciudad, o si abordas un autobús desde alguna de las terminales camioneras dentro de la ciudad, e incluso desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puedes tomar un autobús que te lleve al AIFA.

Ahora, a todas estas opciones se suma la posibilidad de llegar a la estación multimodal Buenavista, y de ahí encaminarse al AIFA. Es importante saber que son tres líneas del Metrobus (la Línea 1, la 3 y la 4) las que tienen conexión con Buenavista, y ahí también conecta el Suburbano que va y viene de Cuautitlán, con la Línea B del Sistema del Metro, con el sistema del Mexibus y con la Ecobici.

Se utilizará la tarjeta de movilidad integrada, y se espera que en breve se integre la tarjeta del Suburbano. Tendrá un costo inicial de $45 pesos, con horario de servicio de 5:00 de la mañana a las 12:00 de la noche; los trenes tendrán una frecuencia de 15 minutos, y darán servicio los siete días de la semana. Se comenzará con cuatro trenes con capacidad para 719 personas, y poco a poco se irán sumando más.

Espero que en breve pueda hacer el recorrido, y por supuesto que estaré platicándoles; ya saben, tomando nota de tiempos, costos y todos esos detalles que pueden ser valiosos a la hora de viajar, y sobre todo, qué tan cómodo, seguro y amigable es.

Una exigencia que llevo haciendo en redes sociales desde hace semanas, y es un punto que no se debe perder de vista, es que cuando exista una manifestación, el gobierno de Clara Brugada priorice que no se obstruya el carril exclusivo del Metrobus, pues es una de las formas de llegar a la estación multimodal Buenavista, y diariamente el servicio del Metrobus presenta interrupciones en su servicio -en prácticamente todas sus líneas- por manifestaciones, bloqueos e invasión de carriles confinados.

Esto no lo deben de echar en saco roto, porque ¿de qué va a servir tener un tren tan fabuloso, si no puedes llegar a este porque las manifestaciones te lo impiden? Y que conste, no estoy en contra de que la libertad de manifestación, ni de que la gente exija sus demandas, pero falta mucha conciencia sobre como este tipo de eventos contribuyen a aumentar las emisiones de GEI a la atmósfera, que nos termina perjudicando a todos.

No solo por la calidad de aire que se deteriora y nos afecta a nivel salud, sino que también contribuye con el aceleramiento del cambio climático, y les recuerdo que solamente tenemos este planeta para vivir.

Por eso, para que el éxito sea total, se requiere que el Gobierno de la Ciudad de México se comprometa -pero en serio- a que la movilidad pública no se vea afectada por cierres viales y manifestaciones. Se tiene que priorizar la movilidad pública, mejorando el transporte público y la experiencia; si no, va a ser un fracaso.

Esa es la razón por la que señalaba que las obras no se pueden ver de forma aislada, sino que se tienen que observar desde su conjunto; y para que el tren al AIFA sea un verdadero éxito, se tiene que garantizar que la movilidad en transporte público sea eficiente, segura, digna, cómoda y puntual. Estoy convencida de que no necesitamos ser parisinos para disfrutar de esas mieles, y que bien nos lo merecemos.