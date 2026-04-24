Hace unos días encontré publicada una nota, por demás engañosa, de Tv Azteca, quejándose de que la Tarifa por Uso de Aeropuerto ( TUA ) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “está en el ‘Top 5’ de los países con los impuestos de salida más altos del planeta”. Si uno no cuenta con más referencias o información al respecto, lo cree a pie juntillas, por la forma estridente de comunicar del sitio informativo de Salinas Pliego, que es bastante efectiva, y por supuesto mucha gente le está dando la razón.

Sin duda esta nota trae “jiribilla”, y esta no debería de ser la manera de mantener informada a su audiencia; la nota destila la verdadera intención: generar un golpeteo político y sumarse a la narrativa falaz de los “viudos” del NAIM.

Dejen les explico los por qué, y es que salieron varios días con esta información respecto a que la TUA del AICM es la más cara “de América Latina”. Pero resulta que no, el TUA del AICM no es la más cara ni de Latinoamérica, y mucho menos del país.

Estas cifras son del 2025, así que veamos la lista de los TUA´s más caros para vuelos nacionales: en primer lugar se encuentra el Aeropuerto de Zacatecas, que pertenece a Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que cobra $847 pesos. En segundo lugar el Aeropuerto de Huatulco administrado por Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) con una TUA de $826 pesos. En tercer puesto está el Aeropuerto de Culiacán, también administrado por OMA, con un costo de $812 pesos.

Cuarto lugar, el Aeropuerto de Torreón también bajo la tutela de OMA cobra $806 pesos de TUA en vuelos nacionales, en el quinto sitio tenemos al Aeropuerto de Tampico, otra vez, administrado por OMA con una TUA de $785 pesos. Le siguen Mazatlán, OMA otra vez con $773 pesos, Durango de OMA con $773 pesos, Reynosa de OMA con $770 pesos, Oaxaca de ASUR con $766 pesos y Acapulco de OMA con $760 pesos.

Estos son los diez aeropuertos con el TUA más caro para vuelos nacionales. Ahora veamos para los vuelos internacionales, quiénes son los aeropuertos que cobran más caro por utilizar sus instalaciones, y a qué grupo aeroportuario pertenecen.

De nuevo, encontramos en primer lugar al Aeropuerto de Zacatecas administrado por OMA, cobrando una TUA de $1,281 pesos en vuelos internacionales; en segundo lugar, está el Aeropuerto de Monterrey también bajo OMA que por cierto también está en remodelación para el mundial; hace un mes que estuve ahí, en la sala A para abordar el vuelo, y solamente había un baño disponible para todas las salas de última espera, esta terminal cobra de TUA $1,252 pesos. En tercer lugar, está el Aeropuerto de Acapulco que administra OMA con una TUA de $1,246 pesos.

Le siguen Culiacán (OMA) $1,223, Chihuahua (OMA) $1,223, Guadalajara Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) $1,211, Los Cabos (GAP), $1,211, Morelia (GAP) $1,148, AICM $1,030 administrado por la Secretaría de Marina (SEMAR) y Cancún (ASUR) $991. Este sería el Top 10 de aeropuertos con la TUA internacional más alta del país.

Todo esto desmiente por completo la nota mitómana de TV Azteca, que compara la TUA del AICM con la del “Reino Unido”; pues bien, hay que dejar claro que dentro del Reino Unido hay varios aeropuertos y el impuesto no es el mismo si se sale de Gatwick o de Heathrow; pongamos de ejemplo a este último, ellos manejan para viajes a México dos tarifas, una para quien viaja en clase económica que es de 82 libras esterlinas ($1,922.51 pesos) y para clase superior de 180 libras esterlinas (4,219.89).

Algo que salta a la vista -y que no menciona TV Azteca- es que dentro de los grupos aeroportuarios del país quien cobra un TUA más alto que el resto de los demás es OMA, y de esto se han venido quejando las aerolíneas, pues estos impuestos imposibilitan hacer ofertas atractivas en tarifas de vuelo para los pasajeros. Incluso trabajadores de algunos de estos aeropuertos, como el de Mazatlán, indican que la TUA al final es un freno para atraer al turismo, pues los altos costos impositivos incrementan en buena medida las tarifas aéreas.

Si vamos a hablar del TUA en México, hagámoslo de manera seria e informada, sin la simple y llana finalidad de andar golpeteando políticamente porque así conviene a sus intereses empresariales, no a que los usuarios del transporte aéreo tengan la información correcta.

Desde hace mucho en el medio aeronáutico se dice una frase que cada vez resulta más contundente: “aeropuertos ricos, aerolíneas pobres”; mientras que el negocio aeroportuario resulta muy fructífero, en el caso de las líneas aéreas el margen de ganancia es muy limitado.

Todo le afecta a la aviación comercial. Si hay una demora, no nada más hay que resarcir a los pasajeros, sino que también hay que pagar por mantener en una posición, sea fija o remota a la aeronave, y cada hora le cuesta a la línea aérea.

Ojo, sí es importante revisar los costos del TUA y buscar la manera de que los aeropuertos puedan gestionar sus terminales de forma óptima pero no tan costosa; es una realidad que no podemos tapar con un dedo, nuestro país por lo menos dentro de América Latina definitivamente es alta.

Por ejemplo, el Aeropuerto de Lima tiene una TUA para vuelos internacionales de 30.24 dólares, otro ejemplo es el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina su tasa de impuestos a vuelos internacionales ronda los 57 dólares.

Finalmente, primero tenemos que estar realmente informados y no caer en notas estridentes con información falsa que lo único que buscan es el click bait fácil, y segundo, se debe ordenar como país una propuesta por parte de todos los grupos aeroportuarios que busque tarifas más competitivas para poder atraer a más viajeros a los distintos destinos con los que cuenta el país.

Y por otro lado, las aerolíneas podrían aprovechar el TUA tan competitivo que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tanto para vuelos nacionales ($226.62) como vuelos internacionales ($472.02) pesos. De una vez les aviso que este domingo estará inaugurando el tren, obra con la que se completa la movilidad terrestre y de conectividad para dicha terminal aérea.