El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) cumple cuatro años. Y todos los días la prensa tradicional, electrónica y comentaristas contra el gobierno de la Cuarta Transformación, publican que es un fracaso. De hecho, hace rato me topé con un video corto en una de las redes sociales que visito, donde se refieren a esta terminal aérea como “fantasma”.

Pero, ¿en realidad es un fantasma?, ¿o acaso es la ya desgastada narrativa de la oposición y de los viudos del NAIM? La realidad se impone, el AIFA -les guste o no- ha crecido muy bien, y tenemos que empezar con una verdad que muchos siguen sin entender.

El AIFA no se construyó para sustituir al NAIM, según afirman algunas personas como el Lic. Pablo Casas Lías, director (léase “dueño del membrete”) del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA). No debemos perder de vista que el AIFA fue planeado, y así funciona, como complemento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Si tenemos eso en mente, podemos afirmar que por el momento solo esas dos terminales se disputan el pasaje de la Ciudad de México, y que sigue pendiente la reactivación del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), así como el de Puebla y el de Cuernavaca, con el objetivo de contar con una red de aeropuertos metropolitanos donde, tú pasajero, puedas elegir la terminal que más te convenga, ya sea por cercanía o por su oferta de vuelos.

Otro punto a considerar es el clickbait (ciberanzuelo / cebo de clics) de varias notas, utilizando títulos escandalosos con los que mucha gente se queda. Eso provoca que muchos ya ni siquiera lean la nota que afirma que en el 2024 el AIFA logró su punto de equilibrio. ¡Y es más!, también el año pasado registró ganancias, así que ¿cuál fracaso?, queda claro que esa es la idea que la gente que está en contra del gobierno quiere instalar en la opinión popular.

Esto sí lo quiero dejar claro, porque más allá de que las obras las realice “x” o “y” gobierno, se hacen para el beneficio de toda la población; por eso el AIFA se debe de ver más allá de los colores de un partido. De verdad, no veo a un priista o panista decir “no, no voy a usar el segundo piso que construyó el Peje, porque lo odio”, es absurdo, las obras son para todos, sin importar tus preferencias políticas o de cualquier otro tipo.

Dicho lo anterior, vayamos a los números: en enero del 2026 el AIFA se coloca en la octava posición en cuanto a transporte total de pasajeros. Tomemos en cuenta que el país tiene 79 aeropuertos, y el Felipe Ángeles se encuentra entre las 10 terminales más transitadas del país. Y si comparamos el mes de enero de este año con el del año pasado, el AIFA creció un 5.9% más.

Ahora, en lo que respecta a pasajeros nacionales o domésticos, el AIFA ocupa el sexto lugar, con un crecimiento en el mes de enero del 7.8%, y es primer lugar en carga total, con un crecimiento en el mes de enero del 13.7 por ciento.

Entonces, llega a su cuarto aniversario de la siguiente manera:

• En el octavo lugar de transporte total de pasajeros

• Sexto lugar de transporte de pasajeros nacionales o domésticos

• Primer lugar en carga total e internacional

Repito, hay 79 terminales aéreas en todo el país, así que estos números en lo absoluto reflejan fracaso, y mucho menos que sea un aeropuerto “fantasma”. Para una mayor claridad veamos los aeropuertos que están dentro del TOP 10 de transporte de pasajeros, el pasado mes de enero:

AICM - 3,763.3 millones de pasajeros

Cancún - 2,741.4

Guadalajara - 1,670.9

Monterrey - 1,217.3

Tijuana - 1,043.6

Puerto Vallarta - 731.9 miles de pasajeros

San José del Cabo - 658.9

AIFA - 568.0

Mérida - 358.4

Del Bajío - 292.1

Como pueden ver, estas cifras se obtienen después de cruzar datos con los grupos aeroportuarios, las aerolíneas, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Dirección de Recursos Económicos y Estadística.

Así que con cifras palpables, y no con narrativas falaces, es como podemos ver la realidad del AIFA. Por cierto, se espera que con la inauguración del Tren Suburbano se aumente el número de pasajeros, y yo no puedo ocultar las ganas que tengo de utilizarlo.

Ya les hablé de cómo llegar y salir en distintos transportes públicos del AICM y por supuesto que quiero repetir el ejercicio, pero saliendo de mi casa y llegar al AIFA y luego de regreso.

¡Enhorabuena al AIFA por ese cuarto aniversario!, quienes lo conocemos sabemos del potencial que tiene esta moderna terminal aérea, y apreciamos la distribución del pasaje al no concentrarlo en un solo punto, lo que me parece total acierto. Felicidades al general Isidoro Pastor Román, por el gran manejo que ha hecho de esta terminal aérea.