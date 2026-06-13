El Mundial FIFA 2026 acaba de comenzar. Miles de jóvenes alrededor de nuestro país siguen con entusiasmo cada partido, cada gol y cada sorpresa del torneo. Es natural. El futbol tiene la capacidad única de capturar nuestra atención y recordarnos la emoción de competir, pertenecer y soñar.

Pero mientras observan lo que ocurre en las canchas, los jóvenes también deberían reflexionar sobre otro partido mucho más importante: el que definirá el mundo en el que vivirán durante las próximas décadas.

Por eso me llamaron particularmente la atención dos extraordinarios discursos de graduación pronunciados hace unos días por Zanny Minton Beddoes, directora editorial de The Economist, en Harvard Kennedy School, y por Fareed Zakaria en Bard College.

Aunque provinieron de trayectorias distintas, ambos intentaban responder las mismas preguntas: ¿Qué significa convertirse en adulto en un mundo que parece haber perdido sus certezas? ¿Cómo construir una vida significativa en una época marcada por la inteligencia artificial, la incertidumbre y el cambio acelerado?

Los jóvenes mexicanos que hoy terminan la universidad están entrando a un mundo muy diferente al que conocieron sus padres. Un mundo donde la inteligencia artificial comienza a transformar el trabajo intelectual; donde las tensiones geopolíticas redefinen la economía global; donde las democracias enfrentan crecientes presiones; donde la confianza en las instituciones se erosiona; y donde la velocidad del cambio tecnológico supera la capacidad de adaptación de gobiernos, empresas y sistemas educativos.

Podría parecer una mala noticia. Sin embargo, tanto Minton Beddoes como Zakaria sostienen algo profundamente esperanzador: precisamente porque vivimos una época de transformación histórica, los individuos pueden tener un impacto extraordinario. La historia, dicen ambos de manera distinta, vuelve a acelerarse. Y cuando eso ocurre, las oportunidades para quienes están dispuestos a actuar se multiplican.

Cuando las ruedas de la historia giran más rápido

Zanny Minton Beddoes recordó que ella llegó a Harvard en 1989, justo cuando caía el Muro de Berlín. Fue testigo de la transformación de Europa del Este y trabajó en Polonia durante el colapso del sistema comunista. Aquellos años parecían un momento irrepetible de cambio histórico.

Sin embargo, les dijo a los graduados de 2026 que probablemente ellos enfrentan una transformación aún mayor. Porque a los cambios geopolíticos actuales se suma una revolución tecnológica que podría ser la más importante de la historia humana: la inteligencia artificial.

La observación es importante para México. Con frecuencia escucho a jóvenes preocupados por la incertidumbre. ¿Habrá empleo? ¿Cambiarán las profesiones? ¿Desaparecerán ciertas carreras? ¿Seguirán siendo relevantes los conocimientos que adquirieron en la universidad?

Las preguntas son legítimas. Pero la historia demuestra algo interesante: las épocas de cambio acelerado generan más oportunidades que las etapas de estabilidad. El problema es que esas oportunidades rara vez son visibles desde el principio.

Cuando apareció Internet, pocos imaginaron las industrias que surgirían después. Cuando comenzaron las reformas económicas de los noventa, pocos anticiparon el impacto que tendría la integración comercial de América del Norte.

Y hoy ocurre algo similar con la inteligencia artificial. Todavía estamos intentando comprender sus consecuencias. Pero una cosa parece clara: quienes aprendan más rápido tendrán ventajas extraordinarias.

La importancia de la curiosidad

Uno de los mejores consejos de Minton Beddoes fue sorprendentemente sencillo: sean curiosos. Pregunten. Desafíen explicaciones convencionales. Acepten riesgos. Aprovechen oportunidades.

Puede sonar obvio, pero vivimos en una época donde muchas personas han dejado de ser curiosas. Los algoritmos nos muestran aquello con lo que ya estamos de acuerdo. Las redes sociales premian la certeza, no la duda. La polarización convierte la complejidad en slogan. Y, poco a poco, dejamos de hacer preguntas.

Para los jóvenes mexicanos, la curiosidad será una ventaja competitiva. Porque las carreras profesionales ya no serán lineales. La mayoría trabajará en industrias que todavía no existen. Utilizará tecnologías que aún no han sido inventadas. Resolverá problemas que hoy ni siquiera podemos definir. En ese contexto, memorizar información importa menos que aprender a aprender.

Salir de la cámara de eco

Otro consejo de Minton Beddoes merece especial atención. Les pidió a los graduados que buscaran deliberadamente a personas con quienes no están de acuerdo. Es una idea simple. Y profundamente revolucionaria. Porque gran parte de la crisis contemporánea proviene precisamente de nuestra incapacidad para conversar con quienes piensan distinto.

Las democracias dependen del desacuerdo civilizado. Las empresas dependen de la diversidad de perspectivas. La innovación surge del contraste entre ideas. Sin embargo, cada vez vivimos más encerrados en cámaras de eco. Leemos a quienes ya coinciden con nosotros. Seguimos a quienes refuerzan nuestras creencias. Y dejamos de escuchar.

Para los jóvenes mexicanos, una de las habilidades más importantes del siglo XXI será precisamente esa: la capacidad de dialogar con personas diferentes sin convertir cada desacuerdo en una guerra cultural.

El problema no es la inteligencia artificial

Y aquí aparece la gran aportación del discurso de Fareed Zakaria. Curiosamente, habló de inteligencia artificial para terminar hablando de inteligencia humana.

Mientras buena parte del debate actual gira alrededor de lo que las máquinas podrán hacer, Zakaria propone una pregunta distinta: ¿Qué nos enseña la inteligencia artificial sobre aquello que sigue siendo exclusivamente humano?

Su respuesta es fascinante. Las máquinas podrán analizar datos mejor que nosotros. Podrán resolver ecuaciones más rápido. Podrán memorizar más información. Podrán escribir textos razonablemente buenos.

Pero siguen sin poder experimentar aquello que define la condición humana. No pueden enamorarse. No pueden sentir vergüenza. No pueden sufrir una pérdida. No pueden experimentar amistad. No pueden construir significado. No pueden llorar en un funeral. No pueden preguntarse a las tres de la mañana si han desperdiciado su vida.

Y precisamente por eso, dice Zakaria, el avance de la inteligencia artificial podría ayudarnos a redescubrir lo que realmente importa.

La economía de las habilidades humanas

Durante décadas insistimos en que el éxito dependía principalmente de capacidades analíticas. Matemáticas. Datos. Procesos. Optimización. Eficiencia. Y todas esas habilidades seguirán siendo importantes. Pero la IA está modificando la ecuación.

Porque si las máquinas pueden realizar cada vez mejor muchas tareas analíticas, entonces el valor económico de las capacidades humanas aumenta. Empatía. Juicio. Creatividad. Liderazgo. Confianza. Colaboración. Comunicación. Sentido ético. Todas esas capacidades serán más valiosas, no menos.

Paradójicamente, la revolución tecnológica podría convertir a las habilidades humanas en el activo más escaso de la economía. México debería prestar mucha atención a esta tendencia.

Nuestro sistema educativo sigue concentrado excesivamente en la transmisión de conocimientos. Pero el futuro exigirá formar personas capaces de pensar críticamente, colaborar, liderar equipos, resolver problemas ambiguos y adaptarse continuamente.

El valor de la imperfección

Quizá la parte más hermosa del discurso de Zakaria fue su defensa de la imperfección humana. Vivimos obsesionados con la optimización. Queremos maximizar productividad. Optimizar horarios. Optimizar desempeño. Optimizar relaciones. Optimizar carreras.

Pero Zakaria nos recuerda algo fundamental: la vida humana significativa rara vez es óptima. Los grandes artistas no son perfectos. Los grandes líderes no son perfectos. Las grandes historias no son perfectas. Lo que nos conmueve precisamente son las cicatrices. Los errores. Las pérdidas. Las dudas. Las imperfecciones.

Recordó una idea japonesa extraordinaria: el kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con vetas de oro. La fractura no se esconde. Se convierte en parte de la belleza del objeto.

La metáfora es poderosa para los jóvenes mexicanos. Vivimos en una cultura que muchas veces exige perfección inmediata. Pero el crecimiento humano suele surgir precisamente de las dificultades. Las decepciones. Los fracasos. Las pérdidas. Las equivocaciones. Las crisis. Son esas experiencias las que construyen carácter.

Optimismo sin ingenuidad

Tanto Minton Beddoes como Zakaria comparten un rasgo notable. No son ingenuos. Conocen perfectamente los problemas del mundo. Hablan de polarización. De geopolítica. De desigualdad. De autoritarismo. De disrupción tecnológica. De incertidumbre.

Sin embargo, ambos defienden el optimismo. No un optimismo superficial. No un optimismo de autoayuda. Sino una convicción profunda de que las personas conservan capacidad de actuar incluso en tiempos difíciles.

Y esa quizá sea la lección más importante para México. Nuestro país enfrenta enormes desafíos. Seguridad. Productividad. Educación. Instituciones. Estado de derecho. Competitividad. Pero también posee enormes oportunidades. Nearshoring. Demografía. Integración con América del Norte. Talento joven. Transformación tecnológica.

El resultado dependerá menos de las circunstancias y más de cómo reaccionemos ante ellas.

La generación que tendrá que construir el futuro

Al final, ambos discursos transmiten la misma idea. La generación que hoy se gradúa no heredará un mundo estable. Tendrá que construirlo. No recibirá respuestas terminadas. Tendrá que formular nuevas preguntas. No encontrará caminos perfectamente trazados. Tendrá que abrirlos.

Y para hacerlo necesitará dos cosas aparentemente contradictorias. La primera es la capacidad de adaptarse a un mundo dominado por inteligencia artificial, automatización y cambio acelerado. La segunda es la capacidad de conservar aquello que nos hace profundamente humanos. Curiosidad. Empatía. Coraje. Amistad. Juicio. Humor. Compasión. Sentido de propósito.

Porque quizá la mayor ironía de nuestra época sea ésta: cuanto más inteligentes se vuelven las máquinas, más importante se vuelve recordar qué significa ser humano. Y tal vez esa sea la mejor noticia para los jóvenes mexicanos. El futuro seguirá necesitando tecnología. Pero seguirá necesitando, aún más, personas capaces de darle dirección, significado y propósito.