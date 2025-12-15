Se los puedo asegurar, ustedes no tienen idea del nivel de placer que me produce q ue este tipo de rutas se vuelvan una realidad. Soy alguien que ama la aviación , creo firmemente que uno de los obstáculos que han impedido que desarrollemos óptimamente el potencial de nuestra aviación han sido los muchos años en que la industria estuvo trabajando bajo una visión centralista.

He volado durante muchos años, primero como pasajera, luego como tripulante de cabina, y muy recientemente por motivos de trabajo. Y hasta hace no mucho los pasajeros del país se enfrentaban a un factor común: para viajar, por ejemplo a Europa, la gente estaba obligada a trasladarse primero, casi de manera forzosa, a la capital del país y desde aquí tomar un vuelo trasatlántico.

No soy la excepción a la regla, al igual que muchos mexicanos tengo mucha familia dispersa en todo lo ancho y largo del territorio nacional y también en el extranjero, pero hablando exclusivamente de los que viven dentro de nuestras fronteras, diré que a lo largo de la historia, para ellos la oferta de vuelos ha sido más bien “limitada”, e insisto, la única forma de cruzar el charco era venir a bello “DeFectuoso” y tomar un vuelo saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por eso me pone muy contenta, de plácemes el anuncio conjunto -ahora sí de manera oficial- de Aeroméxico y el gobierno del estado de Nuevo León, de la mano con su Secretaría de Turismo.

Quienes dieron a conocer que la ruta Monterrey-París comenzará a operar el 13 de abril del próximo año, por lo que la secretaria de Turismo del estado, Maricarmen Martínez Villarreal, aprovechó la rueda de prensa para informar:

“Una ruta como París abre más espacios para el turismo, los negocios y la colaboración con nuevos mercados. Desde el Gobierno del Estado trabajamos para que Nuevo León siga creciendo como un punto relevante de conexión en el norte del país”.

Esta nueva ruta llega con una frecuencia de tres vuelos a la semana, efectuados con la moderna flota de Aeroméxico: los Boeing 787 Dreamliner; esto significa que la oferta es de 1,500 asientos cada semana. Saliendo de Monterrey los días lunes, jueves y sábado a las 15:15 horas, y el regreso está programado para los días martes, viernes y domingo, a las 12:00 (mediodía), desde el Aeropuerto Charles de Gaulle.

En esta rueda de prensa, además de la secretaria de Turismo del Estado de Nuevo León, se contó con la presencia del director de Tráfico de OMA Aeropuertos, Abelardo Muñoz; la secretaria de Economía del Estado de Nuevo León, Betsabé Rocha Nieto; el cónsul general de Francia en Monterrey, Pierre Raynaud; la directora de la agencia oficial de desarrollo turístico de Francia Atout France, Melani Belin, y por parte de Aeroméxico, el vicepresidente de Ventas México, Pasquale Speranza.

La llegada de esta nueva ruta saliendo de la capital de la Sultana del Norte, se suma a las 25 rutas ya existentes por parte de Grupo Aeroméxico , y aumenta las 60 conexiones que ofrece el Aeropuerto de Monterrey.

Esta nueva forma de viajar replantea de raíz la centralización de las operaciones, para dejarlas de ver como “la única opción”, y voltear a ver otras terminales aéreas y considerarlas lugares estratégicos, pues definitivamente formarán parte importante del detonante económico de la región.

Ahí radica la importancia de las palabras del cónsul general de Francia en Monterrey, Pierre Raynaud:

“Monterrey-París: es un vuelo directo que conecta el dinamismo económico, la excelencia académica y los tesoros turísticos de Nuevo León con el corazón cultural, político y comercial de Francia y su capital, potenciando con ello la herencia francófila del Noreste Regio y la conectividad global desde el hub de París-Charles de Gaulle…”.

Por cierto, esta nueva ruta es el resultado del arduo trabajo de muchísima gente: de la aerolínea del caballero águila que comanda Andrés Conesa, de la gente del estado de Nuevo León, y también de quienes trabajan en el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

Para su director general, Ricardo Dueñas: “…el lanzamiento de la nueva ruta directa Monterrey-París con Aeroméxico es clave para el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Esta es nuestra segunda conexión directa con Europa, complementando la ruta a Madrid, y refuerza la posición de Monterrey como un HUB crucial que ya conecta importantes mercados globales.

Esta expansión es el resultado directo de nuestras inversiones y esfuerzos de modernización, demostrando nuestro compromiso con la conectividad global y la prosperidad económica.”

La aviación es una actividad esencial, y sacar nuevas rutas no es nada sencillo; muchas veces se llevan años de reuniones previas para poder ofrecerle estas nuevas opciones a los clientes. Una realidad es la importante derrama económica que esto generará para el estado de Nuevo León.

Descentralizar las operaciones de la Ciudad de México , y comenzar a ver qué otros puntos de la república mexicana resultan atractivos para el pasaje, es de capital importancia, y aunque el éxito o fracaso de una ruta depende de los usuarios, en este caso, la alta demanda que tiene el Aeropuerto Internacional de Monterrey nos deja claro que el mercado está hambriento de estas rutas y por supuesto que va a ser un éxito.

La llegada de una nueva ruta genera expectación, siempre, y yo ya quiero saber qué es lo que va a ofrecer Aeroméxico para dejar huella…, ¿habrá menú francés en el vuelo de ida para ya irse empapando de la cultura gala? Y en el regreso ¿habrá muestra de nuestra destacada gastronomía mexicana? No hay duda, tengo ganas de que ya llegue abril del 2026.