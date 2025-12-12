¿Y la Naranja Mecánica? Samuel García celebró con todo que Países Bajos jugaría en el Gigante de Acero, pero sorpresa: la FIFA lo mandó a Estados Unidos y dejó en Monterrey a selecciones de perfil más bajo. El gobernador de Nuevo León lamentó lo sucedido y pidió una compensación a la FMF.

Entre broma y broma… Samuel García se sinceró con David Faitelson y en una interesante charla, el gobernador de Nuevo León lamentó que en Monterrey no haya juegos de la Selección Mexicana.

Ni la Selección Mexicana ni selecciones top estarán en el Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey, una situación que ha causado molestia en Samuel Garcia.

¿Qué dijo Samuel García sobre los juegos que le tocaron a Monterrey en el Mundial 2026?

En entrevista con David Faitelson, Samuel García aseguró que buscó a Mikel Arriola después del sorteo y le pidió una compensación por los tristes juegos que le tocaron a Monterrey durante el Mundial 2026.

“Busqué a Mikel y le dije: ‘no compadre, a ver cómo me compensas’”, señaló Samuel García y apuntó que está buscando que “un juego amistoso con una selección grande venga a Monterrey antes del Mundial”. Además, señaló que espera conseguir el partido amistoso para que “no se te sienta la raza”.

García explicó que en la Federación Mexicana de Futbol dieron distintos argumentos para no llevar al Tri a Monterrey, desde el tema económico hasta el clima.

“Parece que es una decisión económica, a la Selección le conviene que haya juegos en el Azteca por el aforo, lejos de Rayados o Chivas; obviamente, mi pregunta fue: ¿si le cabe más gente a Rayados, por qué en Jalisco?”, señaló Samuel García.

“Luego me salieron con que el clima, como si fuera muy distinto el clima de Jalisco y de Nuevo León; entonces, obviamente argumentos que a mí no me convencen, pero entiendo que ellos tienen sus dinámicas de por qué dos en Ciudad de México y uno en Jalisco”, puntualizó.

🇲🇽 El calendario de la Selección fue diseñado para jugar en la CDMX y GDL



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/AbVFIerGGH — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 11, 2025

¿Cuáles son los partidos que se disputarán en Monterrey?

Durante la fase de grupos del Mundial 2026 se disputarán tres partidos en el Estadio BBVA de Rayados de Monterrey.