La aerolínea, Aeroméxico, sorprendió a sus usuarios anunciando este 10 de noviembre que abre dos nuevas rutas a Europa desde México.
Aeroméxico apuntó que existe una creciente demanda en los vuelos entre México y Europa, así que hay dos nuevas rutas para poder viajar entre ellas.
Aeroméxico abre dos nuevas rutas a Europa desde México con estos destinos
Aeroméxico compartió las dos nuevas rutas que abrió entre Europa y México, debido al incremento de demanda entre pasajeros.
Con disponibilidad desde el 10 de noviembre, usuarios podrán elegir entre:
- CDMX- Barcelona: Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo
- Hora de salida 17:20
- Hora de llegada 12:30 +1
- Barcelona-CDMX: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo
- Hora de salida 14:45
- Hora de llegada 19:20
- Monterrey-París CDG: Lunes jueves y sábado
- Hora de salida: 15:15
- Hora de llegada: 9:45 +1
- París CDG-Monterrey: Martes, viernes y domingo
- Hora de salida: 12:00
- Hora de llegada: 15:30
En lo que respecto a la la ruta de CDMX-Barcelona y viceversa, estará “operativa” hasta el 24 e octubre 2026.
Por otra parte, la ruta Monterrey-París CDG estará “operativa” hasta el 23 de octubre 2026.
Actualmente, Aeroméxico solo tiene una ruta a Europa desde Monterrey, siendo Madrid una de las ciudades de destino. Además en Guadalajara el segundo estado donde se viaja a Europa.
Estas son todas las rutas de Aeroméxico hacia Europa desde México:
- Guadalajara-Madrid
- Monterrey-Madrid
- CDMX-París
- CDMX-Ámsterdam
- CDMX-Londres
- CDMX-Roma