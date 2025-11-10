La aerolínea, Aeroméxico, sorprendió a sus usuarios anunciando este 10 de noviembre que abre dos nuevas rutas a Europa desde México.

Aeroméxico apuntó que existe una creciente demanda en los vuelos entre México y Europa, así que hay dos nuevas rutas para poder viajar entre ellas.

Aeroméxico abre dos nuevas rutas a Europa desde México con estos destinos

Aeroméxico compartió las dos nuevas rutas que abrió entre Europa y México, debido al incremento de demanda entre pasajeros.

Con disponibilidad desde el 10 de noviembre, usuarios podrán elegir entre:

CDMX- Barcelona: Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo

Hora de salida 17:20

Hora de llegada 12:30 +1

Barcelona-CDMX: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo

Hora de salida 14:45

Hora de llegada 19:20

Monterrey-París CDG: Lunes jueves y sábado

Hora de salida: 15:15

Hora de llegada: 9:45 +1

París CDG-Monterrey: Martes, viernes y domingo

Hora de salida: 12:00

Hora de llegada: 15:30

En lo que respecto a la la ruta de CDMX-Barcelona y viceversa, estará “operativa” hasta el 24 e octubre 2026.

Por otra parte, la ruta Monterrey-París CDG estará “operativa” hasta el 23 de octubre 2026.

Las dos nuevas rutas que Aeroméxico abre México-Europa. (Especial)

Actualmente, Aeroméxico solo tiene una ruta a Europa desde Monterrey, siendo Madrid una de las ciudades de destino. Además en Guadalajara el segundo estado donde se viaja a Europa.

Estas son todas las rutas de Aeroméxico hacia Europa desde México: