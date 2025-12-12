Son ya varios días en que observo la misma retórica, al grado que se vuelve cansina. Y es que gracias a las redes sociales, cualquier persona, incluso la que desconoce el mundo de la industria aérea, se anima a opinar sobre temas aeronáuticos. Es un ejemplo del famoso efecto “Dunning-Kruger”, que les hace creer a los legos en el tema que saben más que uno, que lleva años estudiando la aviación y viviéndola en carne propia.

Dijo Séneca: “Necesaria es la experiencia para saber cualquier cosa”, pues ella nos brinda una información más fidedigna, eso ya lo digo yo. Se requiere de experiencia para hablar de esta hermosa industria, y entender desde dentro cómo funciona.

Ahora que participé en el ACI Airport Day AIFA -y esto es mera anécdota- tuve la oportunidad de charlar con expertos dentro del medio aeronáutico, gente que lleva años, ya sea tras las bambalinas de una empresa o con papeles protagónicos en organizaciones como la SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques), Thales, Amedeus, o bien como directivos de diferentes grupos aeroportuarios privados, y especialistas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Es gente que realmente conoce el medio aéreo, porque trabaja en él. Lo traigo a colación porque yo lo viví desde la trinchera llamada “tripulación de cabina”, y con orgullo puedo hablar de la camaradería que existe entre los distintos grupos aeroportuarios, quienes sin dejar de lado sus intereses particulares, son capaces de compartir sus experiencias, y se apoyan en aras de brindar un mejor servicio al pasajero, pues antes de verse como competencia, se reconocen entre ellos como colegas.

La aviación es estratégica para el país, pues no solamente mueve gente de un lado para otro; parte fundamental es el transporte de mercancías, y eso es de gran relevancia y vital dentro y fuera de nuestra nación.

Dicho esto, entro a los datos que “matan” relato y narrativa de quienes están claramente afectados por el “efecto Dunning-Kruger” y que, en el mejor de los casos, no se dan cuenta de lo falaz de su discurso. Observemos pues el comportamiento de las terminales aéreas del país, partiendo del dato que actualmente contamos con 78 terminales aeroportuarias.

¿Cuáles fueron los aeropuertos que más pasajeros nacionales atendieron? ¿Cuál fue su crecimiento de enero a octubre de este año, comparándolo con 2024?

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) -4.6% Aeropuerto Internacional de Cancún 17.2% Aeropuerto Internacional de Guadalajara 5.9% Aeropuerto Internacional de Monterrey 1.6% Aeropuerto Internacional de Tijuana -2.7% Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 14.6% Aeropuerto Internacional San José del Cabo 5.2% Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta 10.4% Aeropuerto Internacional de Mérida 1.4% Aeropuerto Internacional del Bajío 6.8%

¿Cuáles fueron los aeropuertos que más pasajeros internacionales atendieron? ¿Cuál fue su crecimiento de enero a octubre de este año, comparándolo con 2024?

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 1.8% Aeropuerto Internacional de Cancún -4.4% Aeropuerto Internacional de Guadalajara 0.8% Aeropuerto Internacional San José del Cabo 0.4% Aeropuerto Internacional de Monterrey 19.8% Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta -4.9% Aeropuerto Internacional del Bajío 0.2% Aeropuerto Internacional de Querétaro 4.4% Aeropuerto Internacional de Morelia 9.4% Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 0.6%

Ahora analicemos. Aquellos que siguen con el discurso de que el AIFA no despega están en un gravísimo error; a nivel nacional está en sexto lugar en cuanto a pasajeros que utilizan dicha terminal aérea, y en el rubro de pasajeros internacionales, el Felipe Ángeles hace su debut en el Top10 de aeropuertos más transitados del país.

Y esto sucede con poco más de tres años operando, así que quien diga que es un fracaso, es porque no sabe a qué se le llama “éxito”. De hecho así lo reconoció Rafael Echevarne, Director General de la ACI-LAC (Airports Council International - Latin America and the Caribbean).

Queda clarísimo que quienes siguen denostando al AIFA no tienen ni la más remota idea de cuántos pasajeros viajan en el país, y mucho menos cómo se distribuyen en las diferentes terminales aeroportuarias. Quiero destacar el caso del Aeropuerto Internacional de Querétaro, que pasó de ser una terminal exclusivamente de carga a mover cada vez más pasajeros, y aclarar que no pertenecen a ningún grupo aeroportuario, sino que son el resultado de una asociación entre el Gobierno del Estado de Querétaro y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Y han logrado algo increíble, que la gente de Querétaro los vea como una sólida opción para viajar, sin que tengan que desplazarse a la Ciudad de México para tomar un vuelo. De hecho su oferta de vuelos internacionales ha crecido con la llegada de Iberojet (Evelop Airlines, S.L) que te lleva a Madrid con boletos desde los 14 mil pesos. Sí, es una aerolínea de bajo costo, de Grupo Barceló, con sede en Palma de Mallorca, pero sin duda es una gran opción para “cruzar el charco”.

Pasemos ahora a ver la carga, tanto nacional como internacional, y ver qué terminales aéreas están dentro del Top10 y Top5, empezando por la carga a nivel nacional y su crecimiento de enero a octubre de este año, comparándolo con 2024.

Aeropuerto Internacional de Querétaro 6.7% Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 11.2% Aeropuerto Internacional de Guadalajara -9.7% Aeropuerto Internacional de Monterrey 5.6% Aeropuerto Internacional de Tijuana -1.0% Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí -2.3% Aeropuerto Internacional de Mérida -3.0% Aeropuerto Internacional de Hermosillo -19.9% Aeropuerto Internacional de Cancún -7.4% Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) -43.5%

Y ahora pasemos a la carga internacional:

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) -10.9% Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 2.8% Aeropuerto Internacional de Guadalajara 9.2% Aeropuerto Internacional de Monterrey 11.9% Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) -12.7%

Como se pueden percatar, hay terminales aéreas cuyo fuerte es el transporte de carga, como los aeropuertos de San Luis Potosí, Hermosillo y Toluca. En el mes de octubre Querétaro fue la reina indiscutible en cuanto a la carga nacional y el AIFA por su parte está en primer lugar en carga internacional, a pesar del “discursito” en contra que trae la administración de Donald Trump y la oposición de este país.

Lo que podemos ver con meridiana claridad es que las políticas golpistas del presidente naranja no solamente han afectado al AIFA sino también a otras terminales aéreas que han registrado un decrecimiento, tanto de pasajeros como de carga.

Por eso es importante conocer los números, y se trata de saber dónde estamos parados y ver las oportunidades que tiene la industria aérea, en este caso los aeropuertos del país, y ver cuáles son sus áreas de oportunidad y abocarse a realizar mejoras.

La industria aérea es sumamente resiliente y capaz de reinventarse. Lo que no debemos tolerar es la desinformación, sobre todo de gente que ni siquiera ha utilizado el AIFA, pero que lo critica como si la vida se le fuera en ello.

Esa insistencia de seguir con la narrativa falsa de que “no funciona”, cuando los verdaderos profesionales de la industria tienen una opinión completamente distinta, y al contrario, se congratulan. Ya hablaremos más adelante de un tema vital dentro de la aviación: la accesibilidad y la inclusividad en las terminales aéreas.