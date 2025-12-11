Un evento como el Mundial de Futbol genera altas expectativas, eso es un hecho, y es que independientemente si les gusta o no el futbol soccer, siempre genera un gran interés en la gente, y el mundo de la industria aérea no se queda al margen.

Tanto la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como su Terminal 2, están remodelando sus instalaciones a todo vapor, con la finalidad de recibir de la mejor manera a los pasajeros que vendrán a ver la Copa Mundial de Fútbol 2026.

En abril de este año arrancaron, de forma oficial, las modificaciones a ambas terminales aéreas, mismas que fueron dadas a conocer en enero de 2025. Quienes hemos visitado ambas terminales del AICM podemos darnos cuenta del trabajo que se está haciendo y lo más importante es que todo se ha realizado sin tener que cerrar operaciones.

Por supuesto que las obras generan molestias en los usuarios; el ruido y el polvo, junto con los trabajadores que van y vienen por todos los pasillos ambulatorios del aeropuerto le quitan un poco del glamour que suele acompañar los instantes previos a los viajes en avión; sin embargo, es importante tomar en cuenta que es imposible realizar reformas sin afectaciones.

Lo que sí se ha buscado es que estas sean lo menos invasivas y problemáticas, y a veces se logra, pero otras no. Con los casi 28 años que tengo dentro de la aviación, y unos cuantos más como usaría del transporte aéreo, que suman casi medio siglo, les puedo decir que el Benito Juárez, es un aeropuerto que fue creciendo conforme a las necesidades del mercado aéreo del país.

La terminal acaba de cumplir 97 años y se levantó gracias a que Mexicana de Aviación colaboró con la construcción del aeropuerto; y de verdad que ¡hace maravillas!, porque es una terminal planeada para que con la incorporación de su última fase (la Terminal 2) transportara un poco más de 35 millones de pasajeros, pero hoy por hoy por sus pasillos y salas de última espera transitan más de 50 millones de pasajeros al año.

Ante la eventual llegada de los pasajeros provenientes de todas partes del mundo, que asistirán a la fiesta mundialista, se requiere que su paso por el principal aeropuerto del país, sea una buena carta de presentación y por tal motivo, se tienen planeadas las remodelaciones a ambas terminales.

Lo hablábamos ayer, la gente quiere viajes “sin costuras”, y completamente fluidos, en los que no tengan un solo tropiezo, ¿quieren saber cuáles son las áreas que más conflicto le generan a los pasajeros? son los filtros de seguridad, las áreas de migración y aduanas, y aunque parezca increíble el área de la comida y las tiendas.

Curiosamente no son las áreas de mostradores de las líneas aéreas las que más generan estrés en los pasajeros, sino las antes mencionadas, y es ahí donde se está poniendo énfasis en la remodelación del AICM.

Para el medio La Vanguardia, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, explicó: “Nuestro objetivo es claro: garantizar un servicio eficiente, ordenado y de calidad para quienes transitan por nuestro país”. Qué importancia tiene una palabra clave: la estandarización, pues permite ofrecer un servicio eficiente a los pasajeros.

Esto es muy importante ahora que se lleve a cabo la copa mundialista, que la gente que entre y salga del país lo haga de forma eficiente y sin complicaciones. Pero no solamente es el AICM quien se remodela, el resto de aeropuertos del país también se están “enchulando”, como es el caso del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, de Guadalajara, Jalisco, que pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Imaginen la impresión que dejó la última remodelación de dicha terminal aérea en los españoles (catalanes) invitados a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; me aseguraron que están tan gratamente asombrados, que están analizando sí abren una ruta desde dicha terminal aérea.

Y en esta fiebre mundialista no dejemos atrás al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, de Monterrey, que es parte del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que también en tiempo récord ha remozado sus tres terminales con la finalidad de recibir de la mejor manera a los viajeros.

Por supuesto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) también será anfitrión de esta fiesta mundialista, y se los aseguro, cuando las líneas extranjeras se den cuenta de las grandes posibilidades que ofrece este nuevo aeropuerto, se van a enamorar, y la terminal va a crecer todavía más.

Por eso a diferencia del AICM que crece conforme la demanda del mercado, en el caso del AIFA se tiene planeado de forma muy cuidada su crecimiento. Por ejemplo, para 2032 comienza la construcción -en espejo de la actual- de una nueva terminal aérea.

Y sin dejar de mencionar a las líneas aéreas, que poco a poco se irán sumando también; ese es el caso de VivaAerobus, quienes de la mano de la Federación Mexicana de Futbol han pintado un avión con la camiseta oficial de la Selección Nacional.

Se trata de un equipo A320 con matrícula XA-VMF, que en parte del empenaje lleva el diseño del jersey oficial del equipo mexicano. La Federación Mexicana de Futbol expresó, a través de un comunicado, que “Esta alianza llega en un momento clave para nosotros, ya que nos facilitará conectar y maximizar nuestro alcance con la afición, tanto en México como en Estados Unidos”.

Por supuesto, ya estaremos contándoles quiénes más se van sumando a la fiebre del mundial de fútbol.