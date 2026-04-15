Hay momentos en la política internacional en los que el lenguaje diplomático deja de ser suficiente. La reciente reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, frente a las muertes de migrantes en centros de detención del ICE en Estados Unidos marca uno de esos momentos.

No se trata solo de cifras aunque estas ya son alarmantes, sino de lo que esas cifras revelan: un sistema que ha normalizado la deshumanización. En poco más de un año, al menos 15 mexicanos han muerto bajo custodia migratoria estadounidense, lo que llevó al gobierno mexicano a calificar estos centros como “incompatibles con los derechos humanos y la protección de la vida” . La frase no es retórica: es una acusación directa.

La política migratoria de Donald Trump, reforzada en su segundo mandato, ha elevado el número de detenciones a niveles récord, junto con denuncias de negligencia médica, hacinamiento y falta de transparencia. Es un modelo que prioriza la disuasión a través del castigo, incluso cuando los detenidos no han cometido delitos más allá de una falta administrativa.

Ante esto, la postura de Sheinbaum representa un giro significativo. Durante años, México optó por una estrategia de contención silenciosa: cooperación migratoria a cambio de estabilidad política y económica con Washington. Hoy, en cambio, la presidenta habla de llevar los casos ante instancias internacionales, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la ONU. No es solo un gesto jurídico, sino político: México está redefiniendo los límites de lo tolerable.

Sin embargo, conviene no caer en la simplificación. Este endurecimiento discursivo ocurre dentro de una relación profundamente asimétrica. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México y un actor clave en seguridad y migración. La firmeza, por tanto, tiene un margen estrecho: protestar sin romper, exigir sin aislarse.

Pero hay algo más profundo en juego. Las muertes en custodia no son anomalías, sino síntomas de una lógica que convierte a los migrantes en cuerpos prescindibles. Cuando una persona muere bajo custodia estatal —sea cual sea su estatus migratorio— no es solo una falla administrativa: es un fracaso ético.

La decisión de México de alzar la voz introduce una pregunta incómoda para Washington: ¿hasta qué punto puede una democracia sostener políticas que sistemáticamente ponen en riesgo la vida de quienes están bajo su control? Y también una pregunta para América Latina: ¿cuánto tiempo más se aceptará que la migración se gestione como problema de seguridad y no como fenómeno humano?

Sheinbaum ha dicho que defenderá “a los mexicanos en todos los niveles” . La frase suena a compromiso nacional, pero su alcance es mayor. En un contexto donde la migración es tratada como amenaza, defender a los migrantes —mexicanos o no— es, en última instancia, defender la idea misma de derechos humanos.

Porque al final, la frontera más peligrosa no es la geográfica. Es la que separa la legalidad de la dignidad.