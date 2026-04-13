Claudia Sheinbaum respaldó el llamado del papa León XIV a la paz en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán.

“El papa ha estado llamando permanentemente a la paz y es algo que nosotros celebramos (...) Ha estado llamando no solo a Estados Unidos, [también] a Israel, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México recordó que la Constitución mexicana establece la solución pacífica de las controversias como principio rector de la política exterior.

En medio de la tensión por el cierre del Estrecho de Ormuz, Sheinbaum subrayó que México siempre defenderá el diálogo y la diplomacia, alineándose con la postura del papa León XIV y El Vaticano frente a la guerra.

Claudia Sheinbaum apoya que el papa León XIV pida Paz en Irán

La mandataria fue cuestionada sobre -nuevamente- el cierre en el Estrecho de Ormuz por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, debido a que no se logró un acuerdo.

De este modo, Claudia Sheinbaum apoyó el llamado a la paz que el papa León XIV ha hecho desde El Vaticano, argumentando que no solo es por “su posición cristiana” sino porque también representa a un estado.

Asimismo, recordó que el llamado no ha sido únicamente del papa León XIV hacia Estados Unidos, sino también para Israel.

Claudia Sheinbaum recuerda que México pide solución pacífica y siempre lo hará

La presidenta de México respaldó el continuo llamado a la paz que el papa León XIV ha hecho en el conflicto Estados Unidos, Israel e Irán, y recordó que esa también será la posición del país sobre la guerra.

Recordando lo promulgado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum recordó que México siempre verá por la paz.