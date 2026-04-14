Claudia Sheinbaum instruyó a los cónsules mexicanos en Estados Unidos a realizar visitas diarias a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras confirmarse la muerte de 15 connacionales bajo custodia.

“Di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del gobierno de Estados Unidos, el ICE, para que visiten los centros de detención diariamente. Los visitaban cada semana, ahora les pedí que visiten diario, si no es el cónsul de manera personal, una persona del consulado” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum explicó que la medida busca garantizar atención directa y protección a los migrantes, además de vigilar sus condiciones en los centros de ICE.

La presidenta de México subrayó que la prioridad es evitar más muertes de migrantes mexicanos y exigir investigaciones exhaustivas a las autoridades estadounidenses.

Sheinbaum pide a cónsules visitas diarias a centros de ICE por muertes de mexicanos

La decisión de Claudia Sheinbaum de instruir a los cónsules sobre visitas diarias a los centros de ICE, ocurre luego de que se reportara un nuevo fallecimiento en un centro de detención en Luisiana, con lo que suman al menos 15 mexicanos muertos en custodia de ICE.

Esta situación que ha generado preocupación en el gobierno mexicano y reclamos por posibles violaciones a derechos humanos.

“En el caso de las quejas, las familias han sido apoyadas para presentar denuncias. Lo que estamos haciendo ahora es ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos revisando el caso ante otros organismos de Naciones Unidas para denunciar estas prácticas en los centros de detención” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Sheinbaum indicó que los consulados deberán reforzar su presencia con visitas constantes, con el objetivo de brindar apoyo legal, verificar el estado de salud de los detenidos y dar seguimiento a posibles irregularidades en su trato.

Además, reiteró que su administración ha solicitado investigaciones sobre todos los casos, aunque hasta el momento no se han recibido respuestas puntuales por parte de las autoridades estadounidenses.

La presidenta Sheinbaum subrayó que la prioridad será evitar más muertes y asegurar condiciones dignas para los connacionales detenidos en Estados Unidos, mientras continúan las gestiones diplomáticas para esclarecer los hechos.

Y finalmente, la presidenta enfatizó que México exige una investigación exhaustiva sobre las muertes ocurridas en custodia y rechazó cualquier presunción automática de homicidio, aunque insistió en que “la investigación tiene que hacerse por el gobierno de Estados Unidos”.