La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre la muerte de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en el Centro Correccional de Winn, Luisiana.

El caso, notificado el 11 de abril de 2026, eleva a 15 el número de connacionales fallecidos en detención de ICE en lo que va del año.

La Cancillería abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y anunció medidas reforzadas de protección consular para evitar más muertes.

Resguardan identidad de mexicano que murió a manos de ICE en Luisiana

El 11 abril de 2026 el Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans, fue notificado de la muerte de una persona que se encontraba bajo supervisión del ICE en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana.

La identidad y las causas de la muerte del connacional no han sido dadas a conocer de forma pública.

No obstante, representantes del consulado activaron el protocolo establecido y contactaron a la familia para brindar asesoramiento y apoyo legal.

Personal jurídico de la Cancillería, a través de sus programas de asesoría, analiza las acciones a seguir.

SRE reforzará medidas para evitar que más mexicanos mueran bajo custodia de ICE

El pasado 30 de marzo, el Gobierno de México informó sobre la muerte de 14 mexicanos bajo custodia de ICE, cifra que sube a 15 con el caso reportado este 13 de abril por la SRE.

Continúan detenciones por parte de ICE (Especial)

Externado su preocupación, la cancillería informa sobre el reforzamiento de medidas para evitar que los casos aumenten.

“La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas”, advierte. Secretaría de Relaciones Exteriores

Entre las medidas de prevención y protección destaca:

Visitas diarias a centros de detención de ICE

Línea de Apoyo Consular Mexicana (520.623.7874)

Atención y apoyo en el consulado de su jurisdicción

Asistencia consular en caso de detención sin importar su situación migratoria.

El Gobierno de México reitera su compromiso de velar por la protección y dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior.