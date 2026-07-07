Si decidiste dejar de usar ViX Premium, el procedimiento para cancelar la suscripción cambia según la plataforma donde realizaste el alta, ya sea el sitio web, Android, iPhone o Amazon Prime Video.

Los usuarios pueden gestionar la baja directamente desde la configuración de su cuenta o desde la tienda digital correspondiente, evitando cargos automáticos en el siguiente ciclo de facturación.

Conocer el canal mediante el que se contrató ViX Premium resulta indispensable para completar correctamente la cancelación y mantener el acceso únicamente hasta finalizar el periodo previamente pagado.

Paso a paso para cancelar una suscripción de ViX Premium

Quienes contrataron el servicio ViX Premium desde el sitio oficial, deben iniciar sesión para cancelar la suscripción y seguir el paso a paso:

Ingresar al apartado Mi Cuenta Seleccionar Cancelar mi suscripción Completar las indicaciones disponibles

En dispositivos Android, el proceso comienza desde Google Play Store:

Acceder a Pagos y suscripciones

Elegir Suscripciones

Localizar ViX Premium

Cancelar suscripción

ViX (Especial)

Mientras que os usuarios de iPhone o iPad deben:

Ingresar a Ajustes

Tocar su nombre

Abrir Suscripciones

Seleccionar ViX

Confirmar la cancelación correspondiente

Si la contratación se realizó mediante Amazon Prime Video, el procedimiento debe efectuarse desde la sección Cuenta y configuración, dentro del apartado Canales.

Posteriormente, es necesario:

Ubicar ViX

Seleccionar la opción Cancelar canal

Confirmar el proceso para impedir nuevos cobros asociados a la suscripción