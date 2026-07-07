Si decidiste dejar de usar ViX Premium, el procedimiento para cancelar la suscripción cambia según la plataforma donde realizaste el alta, ya sea el sitio web, Android, iPhone o Amazon Prime Video.
Los usuarios pueden gestionar la baja directamente desde la configuración de su cuenta o desde la tienda digital correspondiente, evitando cargos automáticos en el siguiente ciclo de facturación.
Conocer el canal mediante el que se contrató ViX Premium resulta indispensable para completar correctamente la cancelación y mantener el acceso únicamente hasta finalizar el periodo previamente pagado.
Paso a paso para cancelar una suscripción de ViX Premium
Quienes contrataron el servicio ViX Premium desde el sitio oficial, deben iniciar sesión para cancelar la suscripción y seguir el paso a paso:
- Ingresar al apartado Mi Cuenta
- Seleccionar Cancelar mi suscripción
- Completar las indicaciones disponibles
En dispositivos Android, el proceso comienza desde Google Play Store:
- Acceder a Pagos y suscripciones
- Elegir Suscripciones
- Localizar ViX Premium
- Cancelar suscripción
Mientras que os usuarios de iPhone o iPad deben:
- Ingresar a Ajustes
- Tocar su nombre
- Abrir Suscripciones
- Seleccionar ViX
- Confirmar la cancelación correspondiente
Si la contratación se realizó mediante Amazon Prime Video, el procedimiento debe efectuarse desde la sección Cuenta y configuración, dentro del apartado Canales.
Posteriormente, es necesario:
- Ubicar ViX
- Seleccionar la opción Cancelar canal
- Confirmar el proceso para impedir nuevos cobros asociados a la suscripción
Una vez cancelado el servicio, los usuarios conservarán el acceso a ViX Premium hasta concluir el periodo de facturación vigente, sin generar cargos posteriores por renovación automática.