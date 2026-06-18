La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) va por ViX tras las fallas reportadas durante el Mundial 2026, por lo que ya ha solicitado a la plataforma de streaming un informe sobre los hechos.

“Ante las fallas reportadas por usuarios en la plataforma ViX en la Profeco ya entramos en contacto con los representantes de la empresa para pedir un informe detallado”. Profeco

Petición de la Profeco que llega debido a una serie de fallas por parte de ViX para su servicio especial para el Mundial 2026, y que ha dejado a sus usuarios desconectados para disfrutar de los partidos.

📢 Ante las fallas reportadas por usuarios en la plataforma @Vix, en la @Profeco ya entramos en contacto con los representantes de la empresa para pedir un informe detallado.



Si fuiste afectada o afectado, te invitamos a presentar tu queja formal:



📞 55 5568 8722 / 800 468 8722… — Profeco (@Profeco) June 18, 2026

Estas son las fallas de ViX que han afectado a usuarios durante el Mundial 2026

La reciente solicitud de informe de la Profeco llega a ViX tras una serie de fallas que ha afectado a usuarios durante el Mundial 2026, causando un descontento masivo por el servició ya pagado.

La primera de ellas fue con una caída de ViX antes del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026 que causó molestias entre los usuarios ante la inauguración del 11 de junio y el primer partido de la cuesta del fútbol.

Mientras que ayer 17 de junio, nuevamente ViX les fallo a la afición ante las transmisión del partido de Colombia y Uzbekistán, donde fueron varios los que reportaron no tenerlo en la lista de los encuentros del Mundial 2026.

Así como otros más suscriptores reportaron una pérdida de la señal durante el partido de Colombia y Uzbekistán de 23 minutos.

Usuarios reportan caída de ViX antes del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026 (Especial )

¿Cómo denunciar las fallas de ViX ante la Profeco?

Si haz sido uno de los afectados por Vix, la denuncia la podrás realizar ante la Profeco a través de sus canales oficiales: