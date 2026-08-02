Los usuarios de BBVA México han reportado fallas con el banco desde el pasado viernes 31 de julio. Hoy, por tercer día consecutivo, el pico de reportes indica problemas en trasferencias.

Según la plataforma Downdetector, BBVA volvió a caerse alrededor de las 7 a.m. del domingo 2 de agosto, con un considerable aumento de casos a las 9:20 de la mañana.

Fallas en BBVA hoy 2 de agosto (Downdetector)

¿Qué pasa con las fallas de BBVA México? Usuarios exigen respuestas

BBVA México cumplió 3 días consecutivos de fallas en trasferencias y la aplicación móvil. Según los reportes, los efectos se presentan en:

61% en transferencias

23% en app

16% en banca móvil

Pese a los comentarios y quejas en redes sociales de usuarios, el banco no ha emitido ningún comunicado que explique el origen del problema.

Esto, sumado a que las personas no pueden disponer de su dinero desde el día viernes —de quincena y fin de mes— ha provocado molestias entre los tarjetahabientes, quienes incluso aseguran que sacarán su dinero de BBVA y se irán a otro banco.

Caída de BBVA hoy (Yazmín Betancourt)

Si bien en esta nota informamos sobre 3 días consecutivos de fallas en BBVA, la realidad es que los problemas con este banco se arrastran desde junio .

El mes pasado, también en plena quincena, los usuarios se quedaron sin poder ingresar a la app por un par de horas.

Días más tarde, el 26 y 30 de junio, las quejas volvieron por el mismo problema con BBVA.

El mes siguiente, Downdetector de nuevo informó el aumento de reportes hacia BBVA. El 23 y 24 de julio, para después rematar la racha del 31 al 2 de agosto, la gráfica de incidentes permanece a la alta y sin explicación oficial del banco.