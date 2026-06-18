Usuarios en redes sociales reportaron fallas al iniciar sesión en la plataforma Disney+, durante la tarde del jueves 18 de junio de 2026.

Según el gráfico de cortes Downdetector, el mayor número de quejas de usuarios se disparó alrededor de las 17:08 horas en México.

Disney+ fallas (Especial )

Decenas de suscriptores de Disney+ también han recurrido a las redes sociales para señalar problemas al iniciar sesión en la plataforma de streaming.

Disney+ fallas (Especial )

Disney+ no se ha posicionado por error al iniciar sesión

Hasta ahora, Disney+ no ha ofrecido alguna explicación o solución por los problemas reportados.

Sin embargo, informó que su equipo responsable ya está trabajando para investigar este problema y continuar con el servicio normal.

Estaremos atentos a otros informes sobre este asunto. Si es necesario, por favor contáctanos por teléfono o chat Disney+

En las pantallas de inicio solo aparece una leyenda en la que se pide “intentar de nuevo y contactar a soporte técnico“.

Disney+ fallas (Especial )

¿Cómo solucionar los problemas de carga de la aplicación de Disney+?

En respuesta a las quejas, el servicio de Disney+ invitó a los suscriptores a tomar las siguientes opciones en el orden indicado:

Cerrar la aplicación o sitio web de Disney+ Verificar la conexión a internet Hacer un ciclo de encendido Probar otras aplicaciones o programas en tu dispositivo Buscar actualizaciones de la aplicación o sistema Borrar la memoria caché y los datos Desactivar y reactivar los dispositivos Desinstalar y volver a instalar la aplicación de Disney+

Sin embargo, los usuarios aseguran que ninguna de esas opciones ha funcionado para iniciar sesión en Disney+.