Usuarios en redes sociales reportaron fallas al iniciar sesión en la plataforma Disney+, durante la tarde del jueves 18 de junio de 2026.
Según el gráfico de cortes Downdetector, el mayor número de quejas de usuarios se disparó alrededor de las 17:08 horas en México.
Decenas de suscriptores de Disney+ también han recurrido a las redes sociales para señalar problemas al iniciar sesión en la plataforma de streaming.
Disney+ no se ha posicionado por error al iniciar sesión
Hasta ahora, Disney+ no ha ofrecido alguna explicación o solución por los problemas reportados.
Sin embargo, informó que su equipo responsable ya está trabajando para investigar este problema y continuar con el servicio normal.
Estaremos atentos a otros informes sobre este asunto. Si es necesario, por favor contáctanos por teléfono o chatDisney+
En las pantallas de inicio solo aparece una leyenda en la que se pide “intentar de nuevo y contactar a soporte técnico“.
¿Cómo solucionar los problemas de carga de la aplicación de Disney+?
En respuesta a las quejas, el servicio de Disney+ invitó a los suscriptores a tomar las siguientes opciones en el orden indicado:
- Cerrar la aplicación o sitio web de Disney+
- Verificar la conexión a internet
- Hacer un ciclo de encendido
- Probar otras aplicaciones o programas en tu dispositivo
- Buscar actualizaciones de la aplicación o sistema
- Borrar la memoria caché y los datos
- Desactivar y reactivar los dispositivos
- Desinstalar y volver a instalar la aplicación de Disney+
Sin embargo, los usuarios aseguran que ninguna de esas opciones ha funcionado para iniciar sesión en Disney+.