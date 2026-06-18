Amazon Prime Video rompió el silencio tras la polémica por las fallas registradas en la transmisión del partido Colombia vs Uzbekistán del Mundial 2026.

“El problema fue resuelto durante el encuentro y ofrecemos una disculpa por los inconvenientes ocasionados” Amazon Prime Video

En un comunicado, Amazon Prime Video ofreció disculpas a los usuarios de ViX afectados y aseguró que los errores técnicos ya fueron solucionados en su totalidad.

El incidente del 17 de junio de 2026 generó frustración entre aficionados, pues ViX señaló que la responsabilidad recaía en Amazon Prime. La aclaración busca cerrar el episodio tras el partido Colombia vs Uzbekistán y garantizar estabilidad en futuras transmisiones.

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