MiCuenta Banamex está contigo en tu día a día buscando menos estrés para ti

México.- Los hábitos financieros del mexicano están cambiando, por eso Banamex te ayuda a llegar a tus metas financieras con “MiCuenta Banamex”, una cuenta integral que incluye beneficios y promociones increíbles con un respaldo bancario sólido.

Hoy en día, tener una cuenta bancaria es una herramienta de gestión imperativa en tu día a día, ya que mucha gente quiere comprar boletos en preventas exclusivas, hacer transferencias, ahorrar, invertir, hacer compras en línea, pagar servicios o conocer nuestro saldo. En nuestro país, es cada vez es más común ver a jóvenes interesados por su futuro financiero de una manera responsable.

Al menos el 63% de la población mexicana cuenta con una cuenta de ahorro formal y un 36.2% con una cuenta de nómina(1). Y en un mercado saturado, encontrar una buena opción para administrar tus finanzas pudiera parecer todo un reto, pero hay un banco que siempre tendrá una cuenta para ti, un lugar lleno de beneficios únicos y atención de calidad: Banamex.

Si lo que buscas es abrir una cuenta que te dé descuentos y ofertas exclusivas todo el año, acceso a preventas Banamex, y, que te permita realizar retiros sin tarjeta, recargar tiempo aire y administrar tu dinero fácilmente en un solo lugar: nómina, ahorro, inversión, entonces “MiCuenta Banamex” es para ti.

“MiCuenta Banamex” cuenta con muchos beneficios, empezando con la vinculación de tu nómina. Si no te da tiempo de ir a la sucursal, puedes hacer la Portabilidad de la misma desde la App Banamex®. Con “MiCuenta” no sólo tu dinero estará más seguro, también tú, ya que, si recibes tu nómina en Banamex, estás protegido con un Seguro de Vida por hasta $100,000 pesos, además de acceso a paquetes de asistencias médicas para ti y tu mascota, adicional a la posibilidad de tener un crédito a tu medida.

También cuenta con servicios digitales como transferencias 24/7 a otras cuentas Banamex o de otros bancos. No sólo podrás consultar tus movimientos y estados de cuenta, igualmente te permite hacer retiros sin tarjeta, generar un CVV Dinámico para comprar en línea.

Por si esos beneficios no fueran suficientes, con MiCuenta y la App Banamex® puedes realizar pagos de servicios como predial, agua, luz, recargar tiempo aire, tenencia y más, desde la comodidad de tu hogar.

Si necesitas un cajero, hay uno cerca de ti con los más de 9,000 ATMs de Banamex a nivel nacional operando 24/7.

Contar con una cuenta Banamex también te da la oportunidad de administrar tu dinero con soluciones para empezar a ahorrar o invertir, todo desde tu celular. Por ejemplo, con “Ahorro Fácil”, puedes iniciar desde $1 Peso. Y para que te sientas más seguro, tu App Banamex® te mandará alertas con las notificaciones de todos tus movimientos.

Así que no pienses más, disfruta de muchos beneficios desde el primer momento que la tengas. Además, ¿sabías que si abres MiCuenta Banamex con un depósito inicial de $10,000 en cualquier sucursal, te puedes llevar un artículo promocional?

Doble checa todos los beneficios de tener una cuenta en Banamex y ve a tu sucursal más cercana para abrir tu cuenta hoy mismo. Consulta más información en www.banamex.com/cuentas

Legales:

(1) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2015 a 2024. Oferta para residentes en México. Hasta agotar existencias. Las cuentas de depósito e inversiones Banamex son garantizadas por el IPAB hasta por 400,000 UDIs, www.gob.mx/ipab Requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso digital en www.banamex.com La Comisión por Contratación Esquemas de Seguridad Generador de Claves Dinámicas (OTP) banca por internet (NetKey® Físico) tiene una comisión única de $43.10 más IVA. NetKey® Móvil no tiene costo. Más información en banamex.com/netkey.

La calidad, contenido y/o cambios de productos, servicios, eventos y plataformas es responsabilidad de su proveedor.

CVV Digital: número aleatorio que disminuye el riesgo de fraude en línea. Requiere App Banamex.

Asistencia médica y veterinaria: Servicio ofrecido por Iké.

Seguro de vida: Seguro operado por Seguros Banamex, S.A. de C.V. integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.segurosbanamex.com.mx

Crédito sujeto a autorización. Beneficios exclusivos de Nómina Banamex. Consulta condiciones en banamex.com/nomina