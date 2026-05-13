El auto eléctrico Olinia de origen mexicano, se presentará en la inauguración del Mundial 2026.

“El mismo que en junio podrán ver y tocar en su primer prototipo y que estará en producción en 2027 (...) Olinia se presenta en la inauguración del Mundial” Roberto Capuano Tripp, responsable del proyecto Olinia

Roberto Capuano Tripp, responsable del proyecto Olinia, presentó desde la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 13 de mayo de manera pública el primer prototipo del automóvil eléctrico.

El cual iniciará su producción en México en 2027 con la proyección de producir hasta 50 mil unidades a largo plazo y con un mercado mexicano y extranjero hacia América Latina y África.

¿Cuándo presentarán los otros prototipos de Olinia?

De acuerdo con el mismo funcionario se espera que para el próximo 7 de junio de 2026 se presenten el resto de prototipos de Olinia, así como los precios oficiales.

Se sabe que el auto eléctrico Olinia está pensado para la movilidad urbana y de bajo costo.

Además que por seguridad este primer automóvil eléctrico mexicano circulará hasta 50 km/h.

Otras de las particularidades del auto Olinia es que este podrá ser cargado desde cualquier “enchufe” de un hogar, resaltó el funcionario.

¿Cuáles son los modelos de Olinia?

Hasta el momento, el Gobierno mexicano tiene proyectado al menos tres modelos para Olinia al considerarlo como un automóvil eléctrico de baja y media movilidad: