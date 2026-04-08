Tras ocho años de operación en México, DiDi presentó su visión estratégica para el futuro, con la integración de inteligencia artificial avanzada y la expansión a estados como Guerrero, Hidalgo y Veracruz.

Juan Andrés Panamá, director general de DiDi para Hispanoamérica, subrayó que estas innovaciones buscan consolidar a la aplicación como una pieza estructural del transporte en México, donde ya cuenta con 30 millones de usuarios.

DiDi presentó el estudio Así se mueve México (Elizabeth Flores)

La plataforma anunció el 7 de abril de 2026 el lanzamiento de un asistente de voz para solicitar viajes y reforzar la seguridad, además de la llegada de su servicio premium eléctrico a Guadalajara y Monterrey.

Con la meta de alcanzar 100,000 vehículos eléctricos en 2030, DiDi busca consolidarse como pieza clave de la movilidad multimodal en México.

DiDi activará IA en México: Solicitud de viajes por voz y seguridad

Uno de los anuncios más destacados es el próximo lanzamiento en México de un asistente de inteligencia artificial para solicitar viajes mediante voz.

Esta tecnología, que ya ha sido probada en el mercado chino, permite a los usuarios pedir un vehículo de manera rápida y cómoda, una función que DiDi considera vital en situaciones de emergencia, como traslados repentinos a hospitales.

Además de la interfaz de voz, la empresa reafirmó que la IA es el motor de sus herramientas de seguridad, permitiendo el monitoreo constante y la activación de funciones preventivas antes, durante y después de cada trayecto para anticiparse a posibles eventualidades.

Didi apuesta por la expansión geográfica y servicios premium

En términos de cobertura, DiDi busca romper las barreras actuales y expandirse a los estados de Guerrero, Hidalgo y Veracruz.

Para concretar este crecimiento, la compañía enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades para establecer definiciones de política pública que faciliten la llegada de estas opciones de movilidad a esos estados.

DiDi presentó el estudio Así se mueve México (Elizabeth Flores)

Paralelamente, la categoría DiDi Premier —que utiliza vehículos de alta gama 100% eléctricos y conductores especializados— llegará este año a las ciudades de Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de cerrar el 2025 con más de 1,000 conductores en este servicio.

Hacia una movilidad eléctrica y multimodal

El plan de futuro de DiDi no se limita a la tecnología y el territorio, sino que incluye un fuerte componente de sustentabilidad. La meta es introducir 100,000 vehículos eléctricos para el año 2030.

Actualmente, México ya cuenta con la flota eléctrica más grande de Hispanoamérica bajo esta plataforma, con más de 10,000 unidades en circulación.

Este despliegue tecnológico responde a una realidad detectada en su estudio “Así se mueve México”: la movilidad en el país es cada vez más multimodal.

Según los datos de la empresa, el 30% de los usuarios utiliza la aplicación para conectar con el transporte público, cubriendo los “primeros y últimos kilómetros” de sus trayectos diarios.

Con estas proyecciones, DiDi apuesta por seguir transformando la eficiencia urbana y la calidad de vida de los mexicanos.