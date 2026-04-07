En el marco de la presentación del estudio Así se mueve México, realizado junto con Kantar, DiDi destacó que las aplicaciones de movilidad se han convertido en un pilar de la vida urbana en el país.

Con más de 30 millones de usuarios y presencia en 70 ciudades de México, la plataforma ha facilitado más de 3,000 millones de viajes en ocho años.

Juan Andrés Panamá, director general de DiDi para Hispanoamérica, destacó que la movilidad es un facilitador clave, pues “sin movilidad no hay empleo, no hay salud, no hay estudios”.

El informe subraya que estas apps complementan al transporte público, cubren los “primeros y últimos kilómetros” y responden a necesidades de seguridad, accesibilidad y sustentabilidad.

DiDi presentó el estudio Así se mueve México (Elizabeth Flores)

DiDi y apps de movilidad son “un pilar de la vida urbana”

Con presencia en más de 70 ciudades y una base de 30 millones de usuarios en México (aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos), DiDi ha facilitado más de 3,000 millones de viajes desde su llegada hace ocho años.

Los datos presentados el 7 de abril de 2026 revelan que el uso de estas apps no es solo un lujo, sino una necesidad funcional: el 68% de los usuarios se desplaza por motivos de trabajo o estudio.

DiDi presentó el estudio Así se mueve México (Elizabeth Flores)

Además, la plataforma subrayó su papel en el acceso a servicios básicos, señalando que uno de cada diez viajes en CDMX y Guadalajara tiene como destino un hospital, lo que demuestra el vínculo emocional y vital de la movilidad.

DiDi presentó el estudio Así se mueve México (Elizabeth Flores)

Multimodalidad: DiDi es aliado del transporte público

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que las apps de movilidad no buscan sustituir al transporte masivo, sino complementarlo.

Actualmente, uno de cada cinco mexicanos utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino.

Las aplicaciones cubren lo que se conoce como los “primeros y últimos kilómetros”, permitiendo que el 30% de los usuarios conecten sus viajes con el transporte público.

Paloma Sevy, representante de Kantar, explicó que las apps son el principal “backup” cuando otros medios fallan, siendo preferidas incluso por encima de los taxis tradicionales.

DiDi presentó el estudio Así se mueve México (Elizabeth Flores)

Factores que definen el viaje del mexicano

El estudio Así se mueve México presentado por DiDi identificó cinco necesidades básicas que los usuarios buscan cubrir al elegir una plataforma de movilidad: