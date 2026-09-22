El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió un alerta este lunes 21 de septiembre por el huracán Polo, que afecta a las costas del Pacífico.
En un mensaje, solicitó a los pasajeros estar atentos a los reportes de las autoridades, debido a posibles condiciones climáticas que podrían afectar las operaciones aéreas en las próximas horas.
“Ante la presencia del Huracán Polo en el Pacífico mexicano, recomendamos a las personas que tengan un vuelo programado en las próximas horas a destinos en esa región del país, mantenerse informados de los reportes de las autoridades de seguridad y protección civil”.AICM
Además, el aeropuerto subrayó la importancia de que los viajeros verifiquen el estatus de sus vuelos directamente con su aerolínea, ya que cualquier ajuste, retraso o cancelación se comunicará por esa vía.
Estados afectados por el huracán Polo
De acuerdo con la Conagua, el huracán Polo continúa intensificándose y podría aumentar rápidamente su fuerza durante las próximas horas y madrugada del martes. Se esperan:
Lluvias intensas (75–150 mm)
- Guerrero (costa y sur)
- Oaxaca (costa y sur)
- Nayarit (norte)
- Chiapas (centro, sur y este)
Lluvias muy fuertes (50–75 mm)
- Michoacán (costa y sur)
- Sonora (este y sur)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
- Durango (oeste y sur)
- Sinaloa (este y sur)
- Tabasco (sur y este)
Lluvias fuertes (25–50 mm)
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Baja California Sur (sur)
- Zacatecas (oeste y sur)
- Estado de México (suroeste)
- Morelos
- Puebla (oeste)Veracruz (centro y sur)
- Campeche (norte y centro)
- Yucatán (sur y oeste)
- Quintana Roo (sur)
Chubascos (5–25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1–5 mm)
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones.