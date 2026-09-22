El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió un alerta este lunes 21 de septiembre por el huracán Polo, que afecta a las costas del Pacífico.

En un mensaje, solicitó a los pasajeros estar atentos a los reportes de las autoridades, debido a posibles condiciones climáticas que podrían afectar las operaciones aéreas en las próximas horas.

“Ante la presencia del Huracán Polo en el Pacífico mexicano, recomendamos a las personas que tengan un vuelo programado en las próximas horas a destinos en esa región del país, mantenerse informados de los reportes de las autoridades de seguridad y protección civil”.

AICM

Además, el aeropuerto subrayó la importancia de que los viajeros verifiquen el estatus de sus vuelos directamente con su aerolínea, ya que cualquier ajuste, retraso o cancelación se comunicará por esa vía.

AICM lanza alerta por el huracán Polo
AICM lanza alerta por el huracán Polo (Captura de pantalla )

Estados afectados por el huracán Polo

De acuerdo con la Conagua, el huracán Polo continúa intensificándose y podría aumentar rápidamente su fuerza durante las próximas horas y madrugada del martes. Se esperan:

Lluvias intensas (75–150 mm)

  • Guerrero (costa y sur)
  • Oaxaca (costa y sur)
  • Nayarit (norte)
  • Chiapas (centro, sur y este)

Lluvias muy fuertes (50–75 mm)

  • Michoacán (costa y sur)
  • Sonora (este y sur)
  • Chihuahua (oeste y suroeste)
  • Durango (oeste y sur)
  • Sinaloa (este y sur)
  • Tabasco (sur y este)

Lluvias fuertes (25–50 mm)

  • Jalisco (oeste y sur)
  • Colima
  • Baja California Sur (sur)
  • Zacatecas (oeste y sur)
  • Estado de México (suroeste)
  • Morelos
  • Puebla (oeste)Veracruz (centro y sur)
  • Campeche (norte y centro)
  • Yucatán (sur y oeste)
  • Quintana Roo (sur)

Chubascos (5–25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1–5 mm)

  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Suspenden clases en Guerrero por huracán “Polo”; podría convertirse en categoría 5
Suspenden clases en Guerrero por huracán “Polo”; podría convertirse en categoría 5 (Conagua)