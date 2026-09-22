El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió un alerta este lunes 21 de septiembre por el huracán Polo, que afecta a las costas del Pacífico.

En un mensaje, solicitó a los pasajeros estar atentos a los reportes de las autoridades, debido a posibles condiciones climáticas que podrían afectar las operaciones aéreas en las próximas horas.

“Ante la presencia del Huracán Polo en el Pacífico mexicano, recomendamos a las personas que tengan un vuelo programado en las próximas horas a destinos en esa región del país, mantenerse informados de los reportes de las autoridades de seguridad y protección civil”. AICM

Además, el aeropuerto subrayó la importancia de que los viajeros verifiquen el estatus de sus vuelos directamente con su aerolínea, ya que cualquier ajuste, retraso o cancelación se comunicará por esa vía.

AICM lanza alerta por el huracán Polo (Captura de pantalla )

Estados afectados por el huracán Polo

De acuerdo con la Conagua, el huracán Polo continúa intensificándose y podría aumentar rápidamente su fuerza durante las próximas horas y madrugada del martes. Se esperan:

Lluvias intensas (75–150 mm)

Guerrero (costa y sur)

Oaxaca (costa y sur)

Nayarit (norte)

Chiapas (centro, sur y este)

Lluvias muy fuertes (50–75 mm)

Michoacán (costa y sur)

Sonora (este y sur)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (oeste y sur)

Sinaloa (este y sur)

Tabasco (sur y este)

Lluvias fuertes (25–50 mm)

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Baja California Sur (sur)

Zacatecas (oeste y sur)

Estado de México (suroeste)

Morelos

Puebla (oeste)Veracruz (centro y sur)

Campeche (norte y centro)

Yucatán (sur y oeste)

Quintana Roo (sur)

Chubascos (5–25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1–5 mm)

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones.