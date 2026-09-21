Converse se encuentra en medio de la polémica por la campaña para sus tenis Chuck 70 X, la cual hace alusión al Ku Klux Klan.

El pasado 3 de septiembre, la marca global de calzado lanzó en Threads un anuncio protagonizado por su embajadora, la cantante surcoreana Karina.

La integrante de la banda de K-pop, Aespa, posa sobre la emblemática estrella blanca de Converse que se proyecta en el suelo como un halo de luz sobre el suelo.

Esa misma luz dibuja un triángulo de color blanco sobre una de las esquinas de la falda que lleva puesta Karina, figura que fue asociada al característico capirote que portan los miembros del Ku Klux Klan, cuya ideología se basa en el racismo extremo, xenofobia, antisemitismo y nacionalismo blanco.

Campaña de Converse causa polémica (Redes Sociales )

Un detalle más aumenta el terror. El hecho de que la cantante use falda larga y lleve unos tenis colgando de una de sus manos, traen a la mente imágenes de miembros de la organización supremacista blanca posando junto a víctimas de linchamientos.

Campaña de Converse causa polémica (Redes Sociales)

Un segundo anuncio publicado el pasado 14 de septiembre, alimentó la controversia. Aquel día, Converse y la firma danesa Palmes, concretaron su colaboración. Lanzaron un póster protagonizado por un hombre que, arriba de una escalera, sujetaba con las manos un par de tenis colgados en un árbol.

Campaña de Converse causa polémica (Redes Sociales)

Usuarios y figuras públicas condenaron la publicidad mientras que algunos la defendieron argumentando que las críticas eran exageradas y que se trataba de una mala interpretación artística del contexto original.

Converse ofrece disculpas y retira anuncios con alusiones al Ku Klux Klan

A través del portal Vietnam.VN, Converse reconoció su error y ofreció una disculpa.

“Pedimos disculpas sinceras. Entendemos por qué estas imágenes causaron tanta indignación y reconocemos nuestro error. Hemos retirado la imagen de todos los canales y plataformas donde apareció. Esto no debería haber ocurrido y les aseguramos que mejoraremos en el futuro” Converse

Converse se disculpa por campaña alusiva al Ku Klux Klan (FN/WWD)

En su comunicado, Converse no mencionó a su embajadora Karina, quien también fue severamente criticada por participar en la campaña, ante esto, sus seguidores salieron en su defensa.

Argumentan que se trató de un error del equipo de producción y que la idol no participó ni tuvo voz ni voto en la posproducción ni en la conceptualización de la campaña.