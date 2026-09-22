La Secretaría de Marina restringió parcialmente la navegación en puertos de Guerrero y Michoacán ante los efectos del huracán Polo, informó Protección Civil.

Las medidas afectan a embarcaciones de distintos tipos en Acapulco, Puerto Marqués, Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas, debido a las condiciones marítimas adversas.

El cierre preventivo responde a los fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje elevado asociados con Polo, que alcanzó categoría 1 frente al Pacífico mexicano.

¿Qué puertos tienen restricciones por el huracán Polo?

En Guerrero, Zihuatanejo mantiene restricciones para embarcaciones mayores, mientras Acapulco y Puerto Marqués tienen limitaciones para embarcaciones menores y pesca ribereña.

Las Capitanías Regionales de Acapulco y Puerto Marqués suspendieron la navegación desde las 15:00 horas y mantendrán la medida hasta nuevo aviso.

Huracán y cierre de puertos en México (Michelle Rojas)

En Puerto Marqués, la disposición también contempla embarcaciones de recreo, pesca ribereña, patrones de yate y tripulaciones, según las autoridades marítimas locales.

En Michoacán, Lázaro Cárdenas mantiene restricciones para embarcaciones menores, como parte de las medidas preventivas establecidas ante las condiciones generadas por el ciclón.

Las autoridades recomendaron a propietarios y operadores no hacerse a la mar mientras persistan las condiciones adversas y permanecer atentos a los avisos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el huracán Polo generaba vientos fuertes, lluvias intensas y oleaje elevado en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Además, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de prevención en entidades del litoral del Pacífico ante posibles afectaciones.