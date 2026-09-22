Michoacán suspende clases por el huracán Polo: estos son los municipios

Autoridades educativas de Michoacán determinaron suspender las actividades escolares durante los días 22 y 23 de septiembre ante los posibles efectos del huracán Polo categoría 2.
De acuerdo con la información, se prevé la suspensión de clases en siete municipios de Michoacán; estos son:
- Aquila
- Coahuayana
- Chinicuila
- Coalcomán
- Lázaro Cárdenas
- Arteaga
- Tumbiscatío
Suspenden clases en 7 municipios de Michoacán ante riesgos por huracán Polo
La Secretaría de Educación de Michoacán anunció la suspensión de clases en siete municipios los próximos dos días, 22 y 23 de septiembre, ante las condiciones meteorológicas previstas por el avance del huracán Polo.
La suspensión de clases se decidió como una acción preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo y aplicará para planteles públicos y privados de todos los niveles educativos.
Ante los pronósticos, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente en las costas del Pacífico para identificar riesgos asociados con:
- Lluvias
- Fuertes vientos
- Oleaje
- Afectaciones en caminos
- Crecimiento de ríos
- Deslaves
La Secretaría de Educación estatal exhortó a la comunidad escolar y a las familias a consultar únicamente información de canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.
Cabe mencionar que autoridades de educación de Guerrero también anunciaron la suspensión de clases en Costa Grande, Costa Chica y Acapulco ante los riesgos previstos por el huracán Polo.