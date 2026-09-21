El huracán Polo alcanzó la categoría 1 frente a las costas de Guerrero este lunes 21 de septiembre, donde ocasionará lluvias muy fuertes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán se intensificará rápidamente y llegará hasta categoría 5 entre el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre.

El paso del huracán Polo provocará afectaciones en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Colima y Oaxaca.

⚠️Ya es #Polo #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Sus efectos se sentirán en el #Pacífico mexicano. Todos los detalles en el video pic.twitter.com/LhQyhWm8WE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

Huracán Polo llegará a categoría 5; afectará estados del Pacífico

El huracán Polo, actualmente en categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, se intensificará rápidamente durante su paso por territorio mexicano hasta alcanzar la categoría 5 a más tardar el 24 de septiembre.

De acuerdo con el SMN, el huracán Polo llegó a categoría 1 alrededor de las 12:00 horas, tiempo local, a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Durante las próximas horas, se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 mm) en:

Guerrero

costa y sur de Oaxaca

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75mm) en Michoacán, así como lluvias fuertes en:

este y sur de Jalisco

Colima

Ante la intensificación intensa del huracán Polo, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Cabe señalar que se esperan entre 18 y 21 huracanes en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico durante la temporada de huracanes 2026.