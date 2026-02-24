Susan Rice es una de las figuras políticas de Partido Demócrata más importantes en Estados Unidos, quien hace ya casi 10 años se unió a las filas de Netflix como parte de su junta directiva.

Siendo un cambio radical para Susan Rice, pues el estar dentro de Netflix es diferente a los trabajos dentro de la política estadounidense que ha desarrollado en toda su carrera.

¿Quién es Susan Rice?

Susan Elizabeth Rice es una política de Estados Unidos, la cual ha sido diplomática y ha ocupado varios puestos públicos como parte del Partido Demócrata.

Susan Rice (@ambsusanrice)

¿Qué edad tiene Susan Rice?

Susan Rice nació el 17 de noviembre de 1964, actualmente tiene 61 años de edad.

¿Quién es el esposo de Susan Rice?

Susan Rice está casada con el productor de televisión Ian Cameron.

¿Qué signo zodiacal es Susan Rice?

Al haber nacido el 17 de noviembre, Susan Rice es del signo de Escorpión.

Susan Rice (@ambsusanrice)

¿Cuántos hijos tiene Susan Rice?

Susan Rice e Ian Cameron tienen una hija y un hijo, cuyas identidades se mantienen en privado.

¿Qué estudió Susan Rice?

Susan Rice estudió Historia en la Universidad de Stanford, además de contar con una maestría en Filosofía y un doctorado en Relaciones Internacionales del New College de la Universidad de Oxford.

¿En qué ha trabajado Susan Rice?

Durante su carrera política, Susan Rice ha ocupado varios puestos públicos, durante administraciones de presidentes demócratas.

Estos son los puestos que ha ocupado Susan Rice:

Subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos de los Estados Unidos de 1997 a 2001

Embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas de 2009 a 2013

Consejera de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2013 a 2017

Directora del Consejo de Política Doméstica de los Estados Unidos de 2021 a 2023

Además, desde 2018, es parte de la junta directiva de Netflix.

Donald Trump exigió a Ted Sarandos la salida de Susan Rice de Netflix

Recientemente, Susan Rice criticó la postura de Donald Trump ante la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, señalando que quienes se arrodillen ante el presidente se llevarán una sorpresa.

Esto no gustó a Donald Trump, quien le exigió a Ted Sarandos la salida de Susan Rice de la junta directiva de Netflix, alegado que se trata de una “racista” y “obsesionada”, y que en caso de que no la despidan habrá “consecuencias”.

Al respecto, Ted Sarandos desestimó las exigencias y amenazas de Trump, señalando que el presidente de Estados Unidos hace “muchas cosas en redes sociales”.

Lo que da a entender que Susan Rice mantendrá su puesto, a pesar de lo volátil del mensaje de Donald Trump.