El Ministerio de Comercio de China dio respuesta a los aranceles que impuso México a varios productos asiáticos; al respecto, dijo que espera que se corrijan las “prácticas erróneas”.

“Ir contra la tendencia de la globalización económica y participar en el proteccionismo perjudica a otros sin beneficiarse a sí mismo”. Ministerio de Comercio de China

Durante la madrugada del 10 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó subir hasta 50% los aranceles a productos asiáticos en protección al mercado nacional; entre los países afectados estuvo China.

Reacción de China a aranceles de México a productos asiáticos

Fue el portavoz del Ministerio de Comercio de China quien fijó la postura de su nación ante los aranceles de México, medidas que aseguró, dañarán “de manera considerable” los intereses de socios comerciales.

Acorde con el vocero, existe la esperanza en China de que México “corrija lo antes posible” dichas prácticas que serían erróneas al instar el unilateralismo y proteccionismo, por lo que espera actúe con prudencia.

“China celebra que los países resuelvan sus diferencias mediante acuerdos comerciales, pero ningún acuerdo debería tener como condición que perjudique el desarrollo del comercio mundial”. Vocero del Ministerio de Economía de China

China responde a aranceles de México sobre productos asiáticos (China Daily | Captura de pantalla)

Y llaman a México a que en vez de imponer aranceles, colaboren con China para proteger en conjunto la situación de las relaciones económicas, así como el comercio bilateral.

Asimismo, el funcionario explicó que China siempre se ha opuesto a cualquier incremento de aranceles, además de que enfatizó la valoración hacia México como socio comercial.

Corea del Sur se suma a China: prepara medidas en respuesta a aranceles de México

El funcionario de China añadió que analizarán de cerca el impacto de los aranceles que impuso México, tras haber tomado nota de los productos afectados, sin anunciar si aplicará medidas en respuesta.

Sin embargo, Corea del Sur sí señaló que estudiarán las medidas respuesta tras evaluar el impacto de los aranceles a sus productos impuestos por México, que señaló también como decisión unilateral.

A su vez, Corea del Sur recordó que en septiembre, en reunión entre cancilleres, se solicitó quedar exentos de los aranceles, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre el tema.