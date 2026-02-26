La plataforma de comercio Alibaba apuesta por pymes en su expansión en México.

Alibaba pretende de ampliar sus operaciones en nuestro país mediante el uso de algunas estrategias.

Apuesta Alibaba por pymes en su expansión en México

El objetivo de expansión de Alibaba en México es apostar por las pymes mejorando las transacciones.

Esto a través de diversas diversas herramientas, tales como seguros para compradores y proveedores de su plataforma.

Mediante un servicio en donde el pago de los compradores se retiene hasta que se confirma que un proveedor cumplió con la entrega pactada tanto en calidad y tiempo de envío.

Alibaba apuesta por pymes en su expansión en México (Unsplash)

Además de la implementación de servicios basados en la inteligencia artificial (IA) .

Las intenciones de Alibaba son claras, continuar su expansión, ya que México ha tenido un aumento anual de casi 20% en las ventas en línea.

En 2025, Alibaba tomó la decisión de abrir su primer almacén en el Estado de México.

Con ello, las operaciones de Alibaba han experimentado una mejora importante, ya que cubre arriba de 20 entidades en México con envíos en tiempos competitivos:

3 días a nivel nacional

2 días a CDMX y Estado de México

La apuesta de Alibaba por pymes en su expansión en México no ha sido fácil.

En especial por el contexto de tensión que existen entre México y China, donde Estados Unidos juega un papel relevante.

Todo comenzó en enero 2026 con los aranceles que impuso nuestro país, con tasas de 50%, a 1 mil 400 productos chinos y países asiáticos.

Además en 2025, México estableció aranceles de hasta 33.5% a Temu y Shein.

Marcando así, su estrategia comercial pese a las planes de expansión que tiene Alibaba.